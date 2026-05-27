Μενδώνη: «Εξαιρετικά ιδιαίτερη και σημαντική» η έκθεση «Γραφή από Φως – Συλλογή Κρασάκη»

Την περιοδική έκθεση «Γραφή από Φως - Συλλογή Κρασάκη. Η Αρχαία Ελλάδα οκτώ πρωτοπόρων φωτογράφων» εγκαινίασε χθες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πρόκειται για μια έκθεση που αποτυπώνει μια ιδιαίτερη διαδρομή στο αρχαίο ελληνικό τοπίο, μέσα από το βλέμμα οκτώ εμβληματικών φωτογράφων. Πρόκειται για τους Δημήτριο Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Αθανασίου, Πέτρο Μωραΐτη, Frederic Boissonnas, Νικόλαο Ζωγράφου, Βούλα Παπαϊωάννου, Nelly's και Σπύρο Μελετζή.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, χαρακτήρισε «εξαιρετικά ιδιαίτερη και σημαντική» την περιοδική έκθεση, σημειώνοντας ότι «δημιουργεί μία νέα οπτική για την πολιτιστική οικονομία» και αναδεικνύει τη σχέση της σύγχρονης Ελλάδας με το παρελθόν της, μέσα από τη φωτογραφική τέχνη.

Η κ. Μενδώνη υπογράμμισε ότι το μουσείο, με τη νέα θεσμική του ταυτότητα, αποδεικνύει πως μπορεί να λειτουργεί, όχι μόνο ως «αποθετήριο εκθεμάτων», αλλά ως «διαχρονικό αποθετήριο τέχνης», ενώ αναφερόμενη στη συλλογή του Μιχάλη Κρασάκη, μίλησε για «μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης ελληνικής θεματολογίας», τονίζοντας «το μεράκι του συλλέκτη για τη διάσωση αναντικατάστατων τεκμηρίων του πολιτιστικού μας αποθέματος».

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο στην Κρήτη, λέγοντας πως «η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη θα καταγραφεί από τον ιστορικό του μέλλοντος ως η κυβέρνηση με τα περισσότερα έργα στην Κρήτη», ενώ για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι και το αρχαιολογικό εύρημα στην Παπούρα, υποστήριξε ότι στόχος είναι «η σύνδεση και η μίξη ενός μείζονος τεχνικού έργου με την πολιτιστική οικονομία αυτού του τόπου».

Σταύρος Αρναουτάκης: «Το αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν. Ξεχωριστή πολιτιστική στιγμή η έκθεση για την Κρήτη»

Την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης μέσα από μια υπερβατική και μοναδική διάσταση εξήρε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους κάνοντας λόγο για μια ξεχωριστή πολιτιστική στιγμή για την Κρήτη. Όπως επισήμανε, η φιλοξενία της έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αναδεικνύει τον κομβικό του ρόλο ως χώρο νεωτερικότητας και εκδημοκρατισμού της κουλτούρας. Το Μουσείο, ως ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης, δεν αποτελεί μόνο ένα θησαυροφυλάκιο του Μινωικού πολιτισμού, αλλά λειτουργεί ως ένας ζωντανός και εξωστρεφής οργανισμός παιδείας.

«Μέσα από ανάλογες πρωτοβουλίες, το Μουσείο γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, αποδεικνύοντας ότι η αρχαιολογία συνομιλεί σταθερά με τη σύγχρονη εποχή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης, προσθέτοντας ότι ο χώρος συνιστά έναν νοητικό τόπο όπου συναντιούνται και τέμνονται η τέχνη, η ιστορία και η αρχαιολογία, έχοντας πάντα ως σημείο αναφοράς τη μνήμη.

Αναφερόμενος στα εκθέματα, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι μέσα από τις εκατό αυθεντικές αργυροτυπίες της Συλλογής του Μιχάλη Κρασάκη, το κοινό ακολουθεί τη διαδρομή δύο αιώνων, ανασυστήνοντας το ιστορικό παρελθόν. Στην έκθεση, οκτώ πρωτοπόροι φωτογράφοι, από τα τέλη του 19ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα, ενώνουν τα βλέμματά τους προκειμένου να αποτυπώσουν την αρχαιολογική φωτογραφία στην Ελλάδα. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στη Διοίκηση και το προσωπικό του Μουσείου, στον συλλέκτη Μιχάλη Κρασάκη και σε όλους τους συντελεστές, ευχόμενος να είναι καλοτάξιδη η έκθεση.

Στην τελετή εγκαινίων παραβρέθηκαν επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ. Ευγένιος, ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ο πρόεδρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Ιωακείμ Γρυσπολάκης, φορείς, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και πολίτες, όπως και ο συλλέκτης Μιχάλης Κρασάκης, που αναφέρθηκε στο πάθος του για τις συλλογές και ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για την έκθεση, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έως τις 20 Αυγούστου.

Η κ. Μενδώνη θα παραμείνει στην Κρήτη και για τις εορταστικές εκδηλώσεις του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης, για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, αναδεικνύοντας τον παγκόσμιο αντίκτυπο της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο στις 7 το απόγευμα στον Αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, όπου μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη της αναμνηστικής πινακίδας UNESCO από την υπουργό Πολιτισμού.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στις 10 το πρωί, το πρόγραμμα μεταφέρεται στον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού, ενώ το απόγευμα οι εορτασμοί θα συνεχιστούν στις Επάνω Αρχάνες, στο Συγκρότημα ΔΙΑΣ.

Οι τριήμερες εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στις 10 το πρωί, στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου, όπου η κ. Μενδώνη θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία. Επίσης, θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον πρώην αναπληρωτή γενικό διευθυντή της UNESCO, Ernesto Ottone Ramírez, τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, τον δήμαρχο Ανωγείων, Σωκράτη Κεφαλογιάννη, την πρόεδρο του ICOMOS, Teresa Patricio, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο, και την Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου.

