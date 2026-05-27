Ηράκλειο: Θεία λειτουργία για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης

Το δικό του μήνυμα στήριξης και ελπίδας προς τους μαθητές που ετοιμάζονται να δώσουν τη μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων από την ερχόμενη Παρασκευή, έστειλε χθες το βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, κατά την διάρκεια λειτουργίας που τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου, στο Ηράκλειο.







Η λειτουργία πραγματοποιήθηκε παρουσία δεκάδων μαθητών και γονέων, όπως και καθηγητών, λίγες ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων, με τον Αρχιεπίσκοπο να τονίζει πως «για έναν Επίσκοπο που δεν έχει σαρκικά παιδιά, αυτά τα παιδιά είναι δικά του παιδιά» και πως συμμετέχει «στην αγωνία τους» επιθυμώντας την πρόοδό τους. Όπως ανέφερε, αυτές τις ημέρες εντείνει την προσευχή του, ζητώντας «να τα βοηθήσει ο Θεός να τις περάσουν με νηφαλιότητα, με θάρρος, με ελπίδα» και να μη λυγίσουν «στους πειρασμούς της απόγνωσης».

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης υπογράμμισε ακόμη, ότι η συγκεκριμένη λειτουργία έχει πλέον καθιερωθεί αλλά και αγαπηθεί από μαθητές και γονείς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν γίνεται αυτή η λειτουργία για αυτά, αλλά από αυτά. Αυτά τα παιδιά κάνουν αυτή τη λειτουργία, λειτουργούμε όλοι μαζί» είπε χαρακτηριστικά.







Παράλληλα, ο κ.κ. Ευγένιος έστειλε μήνυμα προς τους νέους, ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καθορίζουν αποκλειστικά την πορεία της ζωής τους.

«Δεν είναι πρόοδος στη ζωή μόνο η προαγωγή τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχει «μια άλλη παιδεία και μια άλλη γνώση, η γνώση του εσωτερικού μας κόσμου».

Ιδιαίτερη ήταν και η αναφορά του στα παιδιά που ενδεχομένως δεν πετύχουν τον στόχο τους, τονίζοντας ότι «δεν χάλασε ο κόσμος εάν κάποια από αυτά τα παιδιά δεν πραγματοποιηθεί το όνειρό τους εφέτος», καθώς «υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή».

Οι μαθητές, παρά το άγχος των ημερών, αποχώρησαν εμφανώς συγκινημένοι και πιο ήρεμοι, ενώ αρκετοί στάθηκαν και στο γεγονός ότι βρέθηκαν μαζί με συμμαθητές και φίλους τους στη λειτουργία, κάτι που - όπως ανέφεραν - τους έκανε να αισθανθούν πως μοιράζονται κοινά την αγωνία και την προσπάθεια των εξετάσεων.

