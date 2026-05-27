Ηράκλειο: Στους δρόμους οι υγειονομικοί της Κρήτης, φορείς και σωματεία για την δημόσια υγεία

Με κεντρικό σύνθημα τη «σωτηρία του ΕΣΥ» και αιχμή τα οξυμένα προβλήματα υποστελέχωσης στα νοσοκομεία της Κρήτης, υγειονομικοί, εργατικά σωματεία και κοινωνικοί φορείς δίνουν ραντεβού στο Ηράκλειο σήμερα σε μια παγκρήτια πανυγειονομική κινητοποίηση που αναμένεται να έχει μαζικό χαρακτήρα.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στις 10:30 το πρωί στην πύλη του Βενιζελείου Νοσοκομείου, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς την Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και παρεμβάσεις εκπροσώπων σωματείων και φορέων.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι από όλες τις δημόσιες δομές υγείας της Κρήτης, με την ΠΟΕΔΗΝ να έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εξετάζεται ακόμη και 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση από τα κατά τόπους σωματεία.

Παράλληλα, το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε στάση εργασίας από τις 10:30 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στη διαμαρτυρία.

Οι υγειονομικοί περιγράφουν μια εικόνα πίεσης και αποδόμησης των δημόσιων δομών υγείας στο νησί. Κάνουν λόγο για τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, συνεχείς μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτών μεταξύ νοσοκομείων, μειωμένες κλίνες ΜΕΘ και προβλήματα στην κάλυψη βασικών εφημεριών, ειδικά σε νοσοκομεία της περιφέρειας.

Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου – σύμφωνα με εκπροσώπους εργαζομένων – αρκετές ημέρες τον μήνα δεν καλύπτονται ειδικότητες όπως αναισθησιολόγοι και ακτινολόγοι, ενώ η ΜΕΘ λειτουργεί με μειωμένες κλίνες και με μετακινήσεις προσωπικού από άλλες περιοχές της χώρας. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται σε Σητεία, Ιεράπετρα και Νεάπολη.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται:

η άμεση ενίσχυση όλων των μονάδων υγείας της Κρήτης,

οι μόνιμες προσλήψεις προσωπικού,

η μονιμοποίηση συμβασιούχων,

η παροχή οικονομικών κινήτρων και αυξήσεων,

η ένταξη στα ΒΑΕ,

αλλά και ο τερματισμός των συνεχών «εντέλλεσθε» και μετακινήσεων προσωπικού.

Στο πλευρό των υγειονομικών βρίσκονται και συνταξιουχικές οργανώσεις, εργατικά κέντρα και κοινωνικοί φορείς της Κρήτης, οι οποίοι καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν δυναμικά στην κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι «η δημόσια υγεία αφορά ολόκληρη την κοινωνία».

Σο μεταξύ…

Σοβαρή εικόνα υποστελέχωσης και πίεσης στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης καταγράφει η ΠΟΕΔΗΝ, ενόψει της παγκρήτιας πανυγειονομικής κινητοποίησης στο Ηράκλειο. Στο Βενιζέλειο, οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και η εξάντληση των εργαζομένων έχουν οδηγήσει ακόμη και σε κλειστές χειρουργικές αίθουσες, ενώ στο ΠΑΓΝΗ σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στην Παιδοψυχιατρική Κλινική, όπου υπηρετεί μόλις ένας γιατρός, αλλά και στη ΜΕΘ Παίδων.

Στο Νοσοκομείο Χανίων οι ελλείψεις φτάνουν το 40 με 45% των οργανικών θέσεων, στο Ρέθυμνο υπηρετούν μόνο 64 γιατροί αντί για 92 που προβλέπει το οργανόγραμμα, ενώ στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 87 εργαζόμενους τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες ακόμη και στην κάλυψη των καθημερινών εφημεριών.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του Λασιθίου, με τους υγειονομικούς να προειδοποιούν ότι το σύστημα λειτουργεί πλέον στα όρια.

