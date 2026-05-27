Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες μετά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται σήμερα οι 22 συλληφθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην Κρήτη, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση οργανωμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αφορά κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες δηλώσεις και είσπραξη ευρωπαϊκών ενισχύσεων με εικονικά ή ανακριβή στοιχεία, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται ότι αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται 116 ακόμα άτομα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο λογιστές αδέλφια από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη διεκπεραίωση των αιτήσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, γεγονός που έχει προσδώσει επιπλέον πολιτική διάσταση στην υπόθεση σε τοπικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη οργανωμένη επιχείρηση των αρχών στην Κρήτη μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Το στοιχείο αυτό ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν ανοίξει πλέον σε βάθος τον φάκελο των επιδοτήσεων στο νησί και εξετάζουν ένα ευρύ πλέγμα διασυνδέσεων ανάμεσα σε ιδιώτες, μεσάζοντες και δομές που σχετίζονται με τη διαχείριση των δηλώσεων.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για μία εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση με οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις, ενώ δεν αποκλείεται η έρευνα να οδηγήσει και σε νέες συλλήψεις ή αποκαλύψεις το επόμενο διάστημα.

