Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: "Αδήλωτα" χωράφια και εκατομμύρια ευρώ – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την μεγάλη επιχείρηση

Ισχυρούς κραδασμούς στην τοπική αυτοδιοίκηση της Κρήτης προκαλεί η νέα μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και τη σύλληψη εν ενεργεία αντιδημάρχου από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Η εμπλοκή αιρετού προσώπου στην υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στους αυτοδιοικητικούς κύκλους του νησιού, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από τη διαχείριση ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Δήμαρχοι, αυτοδιοικητικοί παράγοντες αλλά και στελέχη του αγροτικού χώρου παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις, την ώρα που η υπόθεση αποκτά πλέον πανελλαδικές και ευρωπαϊκές διαστάσεις.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, προκειμένου να ξεκινήσει η κύρια ανάκριση για την υπόθεση, η οποία ερευνάται ως οργανωμένη απάτη σε βάρος κοινοτικών κονδυλίων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα, ανάμεσά τους δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο, που σύμφωνα με τις αρχές φέρονται ως οι βασικοί οργανωτές του κυκλώματος, αλλά και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ένας από αυτούς είναι ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το πολιτικό και κοινωνικό βάρος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση του κυκλώματος φαίνεται να ξεκινά από το 2019 . Τα μέλη του φέρονται να εντόπιζαν αδήλωτες ή ανενεργές αγροτικές εκτάσεις και, μέσω ψευδών δηλώσεων και εικονικών δικαιούχων, να εξασφάλιζαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι αποκόμισε η οργάνωση ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη οργανωμένη επιχείρηση των αρχών στην Κρήτη μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Το στοιχείο αυτό ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν ανοίξει πλέον σε βάθος τον φάκελο των επιδοτήσεων στο νησί και εξετάζουν ένα ευρύ πλέγμα διασυνδέσεων ανάμεσα σε ιδιώτες, μεσάζοντες και δομές που σχετίζονται με τη διαχείριση των δηλώσεων.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν λόγο για μία εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση με οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις, ενώ δεν αποκλείεται η έρευνα να οδηγήσει και σε νέες συλλήψεις ή αποκαλύψεις το επόμενο διάστημα.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας για την υπόθεση αναφέρονται τα εξής:

Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), με τη χρήση ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Δευτέρας, 25 Μάιου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης και της Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με τη συνδρομή ειδικών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνης.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -22- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα -2- αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον -116- άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2019 και λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή.

Ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης:

αξιοποιούσαν την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω συνεργαζόμενων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), προκειμένου να εντοπίζουν «ελεύθερα» και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους,

καταχώριζαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών.

υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ

μέρος των παράνομων ενισχύσεων αποδιδόταν στα μέλη της οργάνωσης, με τα χρήματα να χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονταν με τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Μέσω της μεθοδολογίας αυτής εμφανίζονταν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και εξασφαλιζόταν η παράνομη λήψη οικονομικών ενισχύσεων από κοινοτικά κονδύλια, ενώ καθοριστικό ρόλο στην πραγμάτωση του εγκληματικού σκοπού της οργάνωσης είχαν -6- Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Ως προς τους ρόλους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι:

Οι δύο λογιστές, κατείχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης της. Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και τις λειτουργίες του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων,

-6- άτομα, λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), παρείχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στα στοιχεία των επιλέξιμων αγροτεμαχίων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και παρείχαν την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεκπεραίωση της παράνομης διαδικασίας,

-17- άτομα, λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας τη χρήση προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται ψευδώς στην περιουσιακή τους κατάσταση αγροτεμάχια που δεν κατείχαν πραγματικά. Παράλληλα συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης,

-71- άτομα είχαν το ρόλο του μισθωτή – λήπτη επιχορηγήσεων καθώς εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και ενεργώντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους,

λοιπά συνεργαζόμενα πρόσωπα, παρείχαν υποστηρικτική συνδρομή στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, το αποδεικτικό υλικό προέκυψε από στοιχεία που λήφθηκαν από τη βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κατόπιν σχετικής παραγγελίας του εποπτεύοντος τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα, καθώς και από έρευνες σε οικίες, λογιστικά γραφεία, Κ.Υ.Δ. και λοιπούς χώρους, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Κατασχέθηκαν και αναλύθηκαν ψηφιακά αρχεία, τραπεζικά στοιχεία, έγγραφα, ιδιόχειρες σημειώσεις και σχετικό υλικό που τεκμηριώνει τη δράση της οργάνωσης.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-5- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

-110- ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών,

περίστροφο με -50- φυσίγγια

το χρηματικό ποσό των -12.870- ευρώ και

πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις Ε.Α.Ε., αποδείξεις κατάθεσης, εκτυπώσεις κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια Κ.Υ.Δ. και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις.

Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί -18- συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των -355.000- ευρώ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση κατά το διάστημα 2019 έως 2024, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, εκτιμάται σε τουλάχιστον -2.733.995- ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις του έτους 2025.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

