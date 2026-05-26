ΝΒΑ: Στους τελικούς οι Νιου Γιορκ Νικς έπειτα από 27 χρόνια (βίντεο)

Ο Νιου Γιορκ Νικς νίκησαν εύκολα τους Καβαλίερς με 130-93, κάνοντας την 4-0 στην σειρά και έκλεισαν την θέση τους στους τελικούς του ΝΒΑ, έπειτα από 27 χρόνια.

Οι Νικς μπήκαν στην αγώνα με τον αέρα του 3-0 στην σειρά και έδειχναν από την αρχή πώς ήθελαν να τελειώσουν την υπόθεση από εκείνη την στιγμή, με την περίοδο να λήγει 26-38.

Η ίδια εικόνα υπήρξε και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο του αγώνα, με τους Καβς να δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν στο 20-0 των Νικς και δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα το σκορ πήγε στο 49-68.

Έκτοτε όλα είχαν πάρει το δρόμο τους και οι Νεοϋορκέζοι κινούνταν πιο ελεύθερα με το άγχος να μην έχει θέση στο παιχνίδι τους και έφτασαν στην διαφορά.

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο του αγώνα απέκτησαν διαδικαστικό χαρακτήρα και οι Νικς επικράτησαν άνετα των Καβαλίερς με 130-93.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον, που αναδείχθηκε MVP των τελικών της Ανατολής, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και πέντε ασίστ, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πρόσθεσε 19 πόντους και 14 ριμπάουντ, έχοντας 8/11 σουτ εντός πεδιάς.

Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Ο Τζι Ανουνόμπι, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους. Ο Ανουνόμπι είναι και ο μοναδικός παίκτης των Νικς που έχει κατακτήσει στο παρελθόν τίτλο NBA, με τους Τορόντο Ράπτορς το 2019.

