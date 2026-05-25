Μπάσκετ: Η ΑΕΚ στους "4" των play off
clock 23:15 | 25/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να σηκώνει για τρεις περιόδους το βάρος στην επίθεση (16π., 3/4τρίπ.), τον Τζέιμς Νάναλι (12π.) να «μιλάει» στα κρίσιμα σημεία και τους Δημήτρη Φλιώνη (12π.), Ραϊκουάν Γκρέι (10π.) να δίνουν πολύτιμες λύσεις, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 102-99 στη SUNEL Arena στον 3ο προημιτελικό των Play Off της Greek Basketball League, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (23π.) και Αμίν Νουά (21π.) πάλεψαν απ’ τον Άρη, αλλά στο τέλος τα λάθη που έκαναν οι Θεσσαλονικείς τους στέρησαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη νίκη.



Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για τους ημιτελικούς θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου (20:15) στο ΣΕΦ, με τη σειρά να κρίνεται αντίστοιχα στις δύο νίκες.

 

Τα δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 14 (1), Φλιώνης 12 (2), Φίζελ 9, Μπάρτλεϊ 16 (3), Χαραλαμπόπουλος 8 (2), Σκορδίλης, Μπράουν 14, Κατσίβελης 5, Λεκαβίτσιους 12 (2), Πετσάρσκι, Νάναλι 12.

ΑΡΗΣ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Τζόουνς 14 (1), Νουά 21 (2), Φόρεστερ 6, Μποχωρίδης 8 (1), Χάρελ 11 (2), Μήτρου-Λονγκ 23 (4), Λέφας, Τσαϊρέλης, Πουλιανίτης 3, Πουρλίδας, Άντζουσιτς 2, Κουλμπόκα 11.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ

Game 1: Πέμπτη 28 Μαΐου (20:15): Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Game 2: Σάββατο 30 Μαΐου (17:00): ΑΕΚ-Ολυμπιακός 

Game 3 (εάν χρειαστεί): Δευτέρα 1 Ιουνίου: Ολυμπιακός-ΑΕΚ

