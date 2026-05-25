85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης: Φόρος τιμής στους ήρωες της Μαχαιράς

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό και την παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, αρχών, φορέων αλλά και πολιτών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, στη Μαχαιρά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, η εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχαιράς.

Η εκδήλωση αποτέλεσε φόρο τιμής στους ανθρώπους της Μαχαιράς και σε όλους όσοι αγωνίστηκαν με γενναιότητα και αυταπάρνηση κατά την περίοδο της γερμανικής Κατοχής, κρατώντας άσβεστη τη μνήμη της Αντίστασης και των θυσιών του κρητικού λαού.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο Πεσόντων της Μαχαιράς και ακολούθησαν η κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων, το προσκλητήριο πεσόντων, η τήρηση ενός λεπτού σιγής και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν χαιρετισμοί, ενώ την κεντρική ομιλία για τη Μάχη της Κρήτης εκφώνησε ο συνταξιούχος Γυμνασιάρχης Εμμανουήλ Μαντιδάκης.

Image

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η βράβευση των καλύτερων μαθητών από τη Μαχαιρά από τον κ. ο Χρήστο Μελά, ο οποίος εκπροσώπησε την οικογένεια Μπαντουβά, ενώ ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαχαιράς Μανώλης Κυριακάκης τίμησε τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, σε ένδειξη αναγνώρισης για την πολύτιμη προσφορά τους στον πολιτισμό και τη διαρκή στήριξη στους συλλόγους και τις πολιτιστικές δράσεις του τόπου.

Image

Το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς περιελάμβανε ριζίτικα τραγούδια από τον Σύλλογο Ριζιτών «Η Κίσσαμος» και κρητικούς παραδοσιακούς χορούς από τη Σχολή Κρητικών Χορών «Αροδαμός», με τη συμμετοχή των μουσικών Γιάννη Μπουντρονικόλα στη λύρα, Γιώργου Καρακωνσταντάκη στο λαούτο και Κώστα Μπορμπουδάκη στα κρουστά και την ασκομαντούρα, χαρίζοντας ξεχωριστές στιγμές στους παρευρισκόμενους οι οποίοι αργότερα απόλαυσαν το περιποιητικό κέρασμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαχαιράς .

Image

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων, οι Βουλευτές Ηρακλείου Κώστας Κεφαλογιάννης, Λευτέρης Αυγενάκης, Μάξιμος Σενετάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Παπαδάκης, εκ μέρους της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης ΤΑΛΩΣ (πρώην ΣΕΑΠ), ο Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Γιώργος Καραπιδάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, φορέων και πλήθος πολιτών.

Image

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε:

«Τιμήσαμε τους ανθρώπους της Μαχαιράς που αντιστάθηκαν και αγωνίστηκαν κατά την περίοδο της γερμανικής Κατοχής με αυτοθυσία και αυταπάρνηση.

Image

Η Μαχαιρά, έγινε την περίοδο (1943-1944) το επίκεντρο του Αγώνα της Εθνικής αντίστασης. Είναι ένα από τα χωριά της Κρήτης που τάχτηκε σύσσωμο και αλληλέγγυο στην υπόθεση του αγώνα. Περιέθαλψε, αγωνιστές και καταδιωκόμενους, αλλά και στελέχωσε με παλικάρια αντάρτικες ομάδες όταν η φωνή της πατρίδας το καλούσε. Με αφορμή τη συμπλήρωση 85 χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης ξύπνησαν μνήμες για τις θυσίες που έχουν καθορίσει τη Μαχαιρά και τόσα άλλα χωριά του Δήμου μας και αποτέλεσαν φάρο αντίστασης κατά του ναζισμού.

Image

Τιμώντας αυτούς τους ανθρώπους, κρατάμε ζωντανή της μνήμης τους, αντλούμε δύναμη από το παράδειγμά τους και αναγνωρίζουμε το χρέος μας να υπερασπιστούμε τα ιδανικά της ελευθερίας σήμερα και για πάντα, ενάντια σε κάθε μορφή φασισμού και σκοταδισμού».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Δημογραφικό 2026»: Στέγη, εργασία και περιφέρεια στο επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής