Ρέθυμνο: Στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομικής επιστήμης με 207 κορυφαίους ακαδημαϊκούς
clock 19:16 | 25/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει το 30ο Διεθνές Συνέδριο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοδότησης στις 27–30 Μαΐου 2026 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου είναι οι διεθνούς φήμης Πανεπιστημιακοί και Σύμβουλοι Οικονομικής Πολιτικής από τις Η.Π.Α: Steven J. Davis (Hoover Institution at Stanford University), Stavros Panageas (UCLA), Mark Spiegel (Federal Reserve Bank of San Francisco), Timothy Taylor (Journal of Economic Perspectives).

Στο συνέδριο, που πραγματοποιείται για τριακοστή συνεχή χρονιά, συμμετέχουν 207 καθηγητές και καθηγήτριες από Πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και άλλων χωρών, καθώς και ερευνητές/ερευνήτριες και στελέχη διεθνών οικονομικών οργανισμών. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει 200 παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών που αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως: Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, Μακροοικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μακροοικονομικά των Αναπτυσσόμενων Χωρών, Χρηματοοικονομικές και Συναλλαγματικές κρίσεις, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Οικονομική Ανάπτυξη, Τιμές και Πληθωρισμός, Αγορές Εργασίας, Οικονομικοί Κύκλοι, και Διεθνής Χρηματοοικονομική.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Eurobank και της εταιρείας ΚΡΗΤΕΣ ΡΙΖΟΤΟΜΟΙ (The Cretan Rhizotomists Group).

