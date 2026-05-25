ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 11:34
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορκωμοσία νέας μόνιμης υπαλλήλου στο Δήμο Ηρακλείου
clock 12:53 | 25/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πραγματοποιήθηκε από το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό η ορκωμοσία μιας νέας μόνιμης Δημοτικής Υπαλλήλου, παρουσία των Αντιδημαρχών Τάσου Τσατσάκη και Γιώργου Αγριμανάκη και της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελένης Σταυράκακη, πρωί της Δευτέρας 25/5 στη Λότζια.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Γεωργία Παπαδάκη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) που τοποθετείται στο Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και η οποία διορίζεται μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 6Κ/2024.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, οι Αντιδήμαρχοι και η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας καλωσόρισαν την Γεωργία Παπαδάκη στο δυναμικό του Δήμου Ηρακλείου και της ευχήθηκαν υγεία και καλή δύναμη στα νέα της καθήκοντα

Ορκομωσια Ηρακλειο
