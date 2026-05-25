Τα 3 σημεία που ο σκύλος δεν θέλει να τον χαϊδεύουμε

Παρόλο που οι περισσότεροι σκύλοι λατρεύουν τα χάδια και την ανθρώπινη επαφή, υπάρχουν ορισμένα σημεία στο σώμα τους που συχνά δεν τους αρέσει να τα αγγίζουμε. Δεν αντιδρούν όλοι οι σκύλοι με τον ίδιο τρόπο, όμως πολλά ζώα δείχνουν δυσφορία, άγχος ή ακόμη και έντονη ενόχληση όταν τα αγγίζουμε σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ας δούμε ποια είναι τα τρία σημεία που αρκετοί σκύλοι θεωρούν «ευαίσθητα» και καλό είναι να προσεγγίζουμε με προσοχή.

Η ουρά

Η ουρά αποτελεί βασικό τρόπο επικοινωνίας για τους σκύλους, τόσο με άλλα ζώα όσο και με τους ανθρώπους. Για αυτόν τον λόγο αρκετοί δεν αισθάνονται άνετα όταν κάποιος την αγγίζει. Μέσα από την ουρά εκφράζουν συναισθήματα και διαθέσεις, οπότε δεν τους αρέσει να παρεμβαίνουμε σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα, κατά την περιποίηση ή το κούρεμα, πολλά σκυλιά μαζεύουν ενστικτωδώς την ουρά κάτω από το σώμα τους, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να τα αγγίζουμε εκεί.

Οι πατούσες και τα πόδια

Οι περισσότεροι σκύλοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι όταν κάποιος πιάνει τις πατούσες ή τα πόδια τους. Οι πατούσες είναι σημαντικές για την κίνησή τους και την αίσθηση ασφάλειας, γι’ αυτό συχνά αντιδρούν όταν κάποιος τις αγγίζει. Συνήθως τραβούν αμέσως το πόδι τους πίσω ή σηκώνουν την πατούσα τους, δείχνοντας πως δεν απολαμβάνουν αυτή την επαφή. Το ίδιο συμβαίνει συχνά και κατά το κούρεμα ή την περιποίηση της περιοχής, όπου αρκετά σκυλιά γίνονται ανήσυχα ή νευρικά.

Το κεφάλι

Πολλοί άνθρωποι πάνε αυθόρμητα να χαϊδέψουν έναν σκύλο στο κεφάλι, όμως δεν το απολαμβάνουν όλοι. Κάποια σκυλιά αισθάνονται άβολα ή πιεσμένα όταν ένα χέρι πλησιάζει από πάνω τους. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να παρατηρούμε τη συμπεριφορά τους. Αν ο σκύλος απομακρύνεται, γέρνει το κεφάλι προς τα πίσω ή κλείνει τα μάτια του όταν τον πλησιάζουμε, καλό είναι να μην επιμένουμε. Ειδικά με άγνωστους σκύλους, θεωρείται πιο ασφαλές να τους χαϊδεύουμε στον λαιμό, στο στήθος ή γύρω από τα αυτιά, αντί κατευθείαν πάνω στο κεφάλι. Ένας ακόμη λόγος που αρκετοί σκύλοι αποφεύγουν τα αγγίγματα στο κεφάλι είναι η ευαισθησία γύρω από τα μάτια και τη μύτη.

Η μύτη είναι το βασικό τους εργαλείο για να εξερευνούν τον κόσμο, επομένως δεν τους είναι ευχάριστο όταν κάποιος πλησιάζει τα δάχτυλά του πολύ κοντά εκεί. Επιπλέον, μπορεί εύκολα να νιώσουν ενόχληση αν αγγιχτούν κατά λάθος στα μάτια.

Πού συνήθως τους αρέσουν τα χάδια

Ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβετε τι προτιμά ο σκύλος σας είναι να προσέχετε τη γλώσσα του σώματός του. Αν σας σπρώχνει για να συνεχίσετε ή κουνά χαρούμενα την ουρά του, τότε μάλλον απολαμβάνει το σημείο που τον χαϊδεύετε. Αντίθετα, αν απομακρύνεται, τραβά τα αυτιά του πίσω ή δείχνει άβολα, είναι προτιμότερο να σταματήσετε και να του δώσετε χώρο.

Όσο για την κοιλιά, πολλοί σκύλοι λατρεύουν τα χάδια εκεί και συχνά γυρίζουν ανάσκελα για να τα ζητήσουν. Παρ’ όλα αυτά, δεν ισχύει για όλους, επομένως είναι σημαντικό να σεβόμαστε τα όρια και τις προτιμήσεις κάθε ζώου ξεχωριστά

