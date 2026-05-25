Πλεύρης για δομές μεταναστών στην Κρήτη: Θα προχωρήσουμε ακόμα και χωρίς συναίνεση

Για τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, την πίεση από τους παράνομους μετανάστες στη Λιβύη αλλά και τα σχέδια για δομές στην Κρήτη, μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Αρχικά είπε στην ΕΡΤ ότι το 2025 καταγράφηκαν περίπου 19.000–20.000 αφίξεις παράνομων μεταναστών στην Κρήτη, ενώ στόχος για φέτος είναι να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα, σε συνδυασμό με «πολύ μεγάλη μείωση από το Ανατολικό Αιγαίο».

Ειδικά για την κατάσταση στη Λιβύη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε ότι στη χώρα της βόρειας Αφρικής βρίσκονται περίπου 500.000 μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Όπως είπε, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου καταγράφηκαν περίπου 1.200 παράνομες αφίξεις προς την Κρήτη, ενώ σημειώθηκαν για «πρώτη φορά» 530 αποτροπές, κάτι που χαρακτήρισε ως ένδειξη συνεργασίας από την ανατολική πλευρά της Λιβύης.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η αποτροπή είναι πιο δύσκολη σε σχέση με το Αιγαίο, καθώς «αν κάποιος βρεθεί σε διεθνή ύδατα είναι πολύ δύσκολη διαδικασία».

Παραδέχθηκε, ακόμα, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξεύρεσης χώρων για δομή προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, σημειώνοντας ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (στρατόπεδα, χώροι σε Καλάμι και Γάζι), χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση.

«Το υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους», ξεκαθάρισε, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι», κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο, δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Αντίθετα, στα Χανιά, όπως είπε, υπάρχει «πολύ καλή συνεργασία» και διαβεβαίωσε ότι «το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει πρόβλημα».

Αναφερόμενος ειδικά στο νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι σήμερα μόνο το 20% όσων απορρίπτεται το άσυλό τους επιστρέφει τελικά στις χώρες προέλευσης.

Με το νέο πλαίσιο:



- Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ θα τίθενται σε καθεστώς κράτησης



- Οι αιτήσεις ασύλου θα εξετάζονται εντός 12 εβδομάδων



- Θα ενισχυθεί η πίεση προς τρίτες χώρες για επιστροφές

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συμφωνία πέντε χωρών (μεταξύ αυτών η Γερμανία, Δανία και η Ολλανδία) για δημιουργία κέντρων επιστροφών εκτός Ε.Ε., όπου θα μεταφέρονται όσοι δεν μπορούν να επιστραφούν άμεσα.

«Η λογική είναι ότι αν κάποιος βρεθεί σε τρίτη χώρα, το πιο πιθανό είναι να επιλέξει να επιστρέψει οικειοθελώς στη χώρα του», ανέφερε.

Αναφορικά με δημοσιεύματα για έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε δομές φιλοξενίας, ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε άγνοια για ενεργή έρευνα, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι στο παρελθόν έχουν ζητηθεί στοιχεία. Υποστήριξε ότι οι σχετικές συμβάσεις έχουν εγκριθεί τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνοντας ότι «η Κομισιόν είχε δει την πρόοδο των έργων και είχε εγκρίνει τις εκταμιεύσεις».

