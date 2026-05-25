ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 10:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με καπνιστό σολομό και αβοκάντο
σαλάτα, σολομός
clock 10:07 | 25/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

  • 100- 150 γρ. καπνιστός σολομός
  • 1 ώριμο αβοκάντο
  • 1 αγγούρι
  • 1 σαλάτα (ρόκα ή ανάμεικτα φύλλα)
  • 1 κ. σ. κάπαρη (προαιρετικά)
  • Χυμό από μισό λεμόνι
  • 2 κ. σ. ελαιόλαδο
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • Λίγο άνηθο (αν έχετε)

Εκτέλεση

  1. Πλένετε και στραγγίζετε καλά τα φύλλα της σαλάτας και τα βάζετε σε ένα μεγάλο μπολ.
  2. Κόβετε το αβοκάντο και το αγγούρι σε φέτες και τα προσθέτετε στο μπολ.
  3. Κόβετε τον σολομό σε κομμάτια και τον απλώνετε από πάνω.
  4. Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύετε το λεμόνι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.
  5. Περιχύνετε τη σαλάτα με το dressing και ανακατεύετε απαλά.
  6. Προσθέτετε την κάπαρη και λίγο άνηθο για έξτρα άρωμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπουλο με κρεμμύδια γιαχνί

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σολομός Αβοκάντο Αγγούρια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis