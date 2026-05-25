Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με καπνιστό σολομό και αβοκάντο

Υλικά
- 100- 150 γρ. καπνιστός σολομός
- 1 ώριμο αβοκάντο
- 1 αγγούρι
- 1 σαλάτα (ρόκα ή ανάμεικτα φύλλα)
- 1 κ. σ. κάπαρη (προαιρετικά)
- Χυμό από μισό λεμόνι
- 2 κ. σ. ελαιόλαδο
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- Λίγο άνηθο (αν έχετε)
Εκτέλεση
- Πλένετε και στραγγίζετε καλά τα φύλλα της σαλάτας και τα βάζετε σε ένα μεγάλο μπολ.
- Κόβετε το αβοκάντο και το αγγούρι σε φέτες και τα προσθέτετε στο μπολ.
- Κόβετε τον σολομό σε κομμάτια και τον απλώνετε από πάνω.
- Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύετε το λεμόνι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.
- Περιχύνετε τη σαλάτα με το dressing και ανακατεύετε απαλά.
- Προσθέτετε την κάπαρη και λίγο άνηθο για έξτρα άρωμα.
