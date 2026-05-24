Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπουλο με κρεμμύδια γιαχνί

Υλικά

Μερίδες:4

4 μπούτια κοτόπουλου

1 κιλό κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες

4 σκελίδες σκόρδο

1 κρεμμύδι με 8 καρφάκια γαρίφαλο

1 κ.σ. ζάχαρη

500 ml χυμό ντομάτας

3 φύλλα δάφνης

1 κ.γ. μπαχάρι

250ml λευκό ξηρό κρασί

150 γρ. σταφίδες

1 ζωμό κότας

½ φλιτζ. αμύγδαλα ωμά χωρίς φλούδα

120 ml ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι, πιπέρι

φύλλα δυόσμου

Διαδικασία

Βήμα 1

Σοτάρουμε το κοτόπουλο στο ελαιόλαδο και το αφήνουμε να πάρει χρώμα και από τις δύο πλευρές. Σβήνουμε με το κρασί και το αφήνουμε 2΄-3΄ να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε την ντομάτα, το μπαχάρι, αλάτι και πιπέρι και το κρεμμύδι στο οποίο έχουμε καρφώσει τα γαρίφαλα. Προσθέτουμε στην κατσαρόλα μισό ποτήρι νερό.

Βήμα 2

Αλέθουμε τα αμύγδαλα στο μπλέντερ, τα ανακατεύουμε με 2-3 κουταλιές από τη σάλτσα ντομάτας και τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα με το φαγητό για να χυλώσει η σάλτσα. Καπακώνουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να μαγειρευτεί για 25΄-30΄σε χαμηλή φωτιά.

Βήμα 3

Σε ένα άλλο σκεύος ζεσταίνουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμύδια και τις σκελίδες σκόρδου ολόκληρες με λίγο αλάτι για να μαραθούν και να γυαλίσουν. Προσθέτουμε τον ζωμό κότας και ανακατεύουμε για να διαλυθεί. Στη συνέχεια ρίχνουμε τη ζάχαρη, τις σταφίδες και τα δαφνόφυλλα ανακατεύοντας συνεχώς.

Βήμα 4

Αδειάζουμε τα κρεμμύδια σε ένα μεγάλο ταψί, τα στρώνουμε ομοιόμορφα και από πάνω τοποθετούμε τα κομμάτια του κοτόπουλου, περιχύνοντας με όλη τη σάλτσα που περιέχει η κατσαρόλα. Σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στους 250°C για 15΄ και στη συνέχεια αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για άλλα 30΄.

Βήμα 5

Σερβίρουμε με φυλλαράκια φρέσκου δυόσμου και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Πηγή: cantina.protothema.gr

