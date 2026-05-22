Τι θα φάμε σήμερα; Λεμονάτο κοτόπουλο στον φούρνο με πατάτες

Υλικά
- 4 μπούτια κοτόπουλου
- 4- 5 πατάτες κομμένες κυδωνάτες
- 2 σκελίδες σκόρδο
- Χυμό από 1 λεμόνι
- 1/2 φλ. ελαιόλαδο
- 1 κ. γλ. ρίγανη
- Αλάτι, πιπέρι
- 1/2 φλ. τσαγιού νερό
Εκτέλεση
- Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C.
- Τοποθετήστε το κοτόπουλο και τις πατάτες σε ένα ταψί.
- Προσθέστε το σκόρδο, το λεμόνι, το ελαιόλαδο, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι.
- Ανακατέψτε καλά ώστε να πάνε παντού τα υγρά.
- Προσθέστε το νερό και ψήστε για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.
- Προς το τέλος δυναμώστε λίγο τον φούρνο για να γίνει το κοτόπουλο πιο τραγανό εξωτερικά.
Πηγή: newsbeast.gr
