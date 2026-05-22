ΠΑΡ.22 Μαΐ 2026 10:54
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Λεμονάτο κοτόπουλο στον φούρνο με πατάτες
κοτόπουλο, πατάτες
clock 08:09 | 22/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

  • 4 μπούτια κοτόπουλου
  • 4- 5 πατάτες κομμένες κυδωνάτες
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • Χυμό από 1 λεμόνι
  • 1/2 φλ. ελαιόλαδο
  • 1 κ. γλ. ρίγανη
  • Αλάτι, πιπέρι
  • 1/2 φλ. τσαγιού νερό

Εκτέλεση

  1. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C.
  2. Τοποθετήστε το κοτόπουλο και τις πατάτες σε ένα ταψί.
  3. Προσθέστε το σκόρδο, το λεμόνι, το ελαιόλαδο, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι.
  4. Ανακατέψτε καλά ώστε να πάνε παντού τα υγρά.
  5. Προσθέστε το νερό και ψήστε για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.
  6. Προς το τέλος δυναμώστε λίγο τον φούρνο για να γίνει το κοτόπουλο πιο τραγανό εξωτερικά.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Ομελέτα με λαχανικά και φέτα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πατάτες Κοτόπουλο Ελαιολαδο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis