ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 11:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Ομελέτα με λαχανικά και φέτα
ομελέτα, λαχανικά
clock 08:11 | 21/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

  • 2-3 αυγά
  • 1/2 πιπεριά
  • 1 μικρή ντομάτα
  • Λίγο σπανάκι (προαιρετικά)
  • 40- 50 γρ. φέτα
  • 1 κ. σ. ελαιόλαδο
  • Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

  1. Χτυπήστε τα αυγά σε ένα μπολ μέχρι να αφρατέψουν.
  2. Κόψτε τα λαχανικά σε μικρά κομμάτια.
  3. Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε αντικολλητικό τηγάνι και σοτάρετε ελαφρά τα λαχανικά για 2- 3 λεπτά.
  4. Ρίξτε τα χτυπημένα αυγά στο τηγάνι και χαμηλώστε τη φωτιά.
  5. Θρυμματίστε τη φέτα από πάνω.
  6. Μαγειρέψτε μέχρι να πήξει η ομελέτα και διπλώστε την στη μέση.
  7. Σερβίρετε ζεστή με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι από πάνω.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Εύκολη κοτόπιτα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αυγά Ελαιολαδο Σπανάκι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis