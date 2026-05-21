Τι θα φάμε σήμερα; Ομελέτα με λαχανικά και φέτα

Υλικά
- 2-3 αυγά
- 1/2 πιπεριά
- 1 μικρή ντομάτα
- Λίγο σπανάκι (προαιρετικά)
- 40- 50 γρ. φέτα
- 1 κ. σ. ελαιόλαδο
- Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
- Χτυπήστε τα αυγά σε ένα μπολ μέχρι να αφρατέψουν.
- Κόψτε τα λαχανικά σε μικρά κομμάτια.
- Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε αντικολλητικό τηγάνι και σοτάρετε ελαφρά τα λαχανικά για 2- 3 λεπτά.
- Ρίξτε τα χτυπημένα αυγά στο τηγάνι και χαμηλώστε τη φωτιά.
- Θρυμματίστε τη φέτα από πάνω.
- Μαγειρέψτε μέχρι να πήξει η ομελέτα και διπλώστε την στη μέση.
- Σερβίρετε ζεστή με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι από πάνω.
Πηγή: newsbeast.gr
