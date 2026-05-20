Η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με καρκίνο το 2021

Στο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Kylie», το οποίο είναι διαθέσιμο από την Τετάρτη 20 Μαΐου, η Κάιλι Μινόγκ μιλάει για πρώτη φορά για τη δεύτερη διάγνωσή της με καρκίνο. Η 57χρονη τραγουδίστρια πάλεψε για πρώτη φορά με τον καρκινο το 2005, όταν ήταν 36 ετών.

«Η δεύτερη φορά που διαγνώστηκα ήταν στις αρχές του 2021. Κατάφερα να το κρατήσω για τον εαυτό μου. Όχι όπως την πρώτη φορά» είπε και συνέχισε: «Ευτυχώς, το ξεπέρασα. Ξανά. Και όλα είναι καλά. Ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά η ποπ μουσική μου δίνει ζωή, το πάθος μου για τη μουσική είναι πιο μεγάλο από ποτέ».







«Δεν ένιωθα την υποχρέωση να το πω στον κόσμο και για την ακρίβεια, απλώς δεν μπορούσα εκείνη την περίοδο, γιατί είχα γίνει σκιά του εαυτού μου» εξομολογήθηκε.

«Υπήρξε στιγμή που δεν ήθελα να βγω από το σπίτι. Το “Padam Padam” μου άνοιξε τόσες πολλές πόρτες, αλλά μέσα μου ήξερα ότι ο καρκίνος δεν ήταν απλώς μια μικρή παρένθεση στη ζωή μου. Ήθελα πραγματικά να πω τι συνέβη, ώστε να μπορέσω να το αφήσω πίσω μου. Πήγαινα σε συνεντεύξεις και σε κάθε ευκαιρία σκεφτόμουν “τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή”, αλλά τελικά το κρατούσα για τον εαυτό μου», σημείωσε.

