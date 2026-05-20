Τένις: Εκτός προημιτελικών στη Γενεύη ο Τσιτσιπάς

Ούτε στο 250άρι τουρνουά τένις της Γενεύης κατάφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς να βρει τον επιθυμητό αγωνιστικό ρυθμό, πριν μπει στη μάχη του Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε στον 2ο γύρο από τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν (Νο 20 στον κόσμο και Νο4 στο ταμπλό) με 7-6 (4), 7-6 (2) και έμεινε εκτός προημιτελικών.

Ο Τσιτσιπάς «έσβησε» break point στο πρώτο γκέιμ και αμέσως μετά «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του, ο οποίος όμως «απάντησε» άμεσα και έφερε το σετ σε ισορροπία. Στο 4-4 ο Έλληνας τενίστας έσωσε άλλα δύο break points και στη συνέχεια προσπάθησε να κλείσει το σετ, χωρίς επιτυχία. Στο τάι-μπρέικ ο "Στεφ" προηγήθηκε 4-1, όμως ο Τιέν πήρε έξι διαδοχικούς πόντους και έφτασε στο 7-4, κατακτώντας το πρώτο σετ. Με κεκτημένη ταχύτητα, ο νεαρός Αμερικανός προηγήθηκε 2-0 στο δεύτερο σετ χάνοντας μόλις ένα πόντο στα πρώτα δύο γκέιμ, αλλά ο Τσιτσιπάς πήρε αμέσως πίσω το break και είχε την ευκαιρία να «πάρει κεφάλι» στο 9ο γκέιμ, χωρίς να τα καταφέρει. Οι δύο παίκτες έλυσαν και πάλι τις διαφορές τους στο τάι-μπρέικ, όπου ο Τιέν πήρε από την αρχή το προβάδισμα και «καθάρισε» το σετ και το ματς με 7-2.

