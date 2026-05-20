Συναγερμός στη Λιθουανία για πιθανή επίθεση από drones: Σε καταφύγια πρόεδρος και πρωθυπουργός

Συναγερμός λόγω πιθανής επίθεσης από drones σήμανε στη Λιθουανία το πρωί της Τετάρτης (20/5), με τον στρατό να καλεί τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια.

Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων και ένας ανταποκριτής του AFP, έλαβαν ένα μήνυμα που έγραφε: «Αεροπορικός συναγερμός! Μεταβείτε αμέσως σε καταφύγιο ή σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τα μέλη της οικογένειάς σας και περιμένετε νέες οδηγίες».

Στρατιωτικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αναχώρησαν εσπευσμένα για να αναχαιτίσουν το drone, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας.

Σε καταφύγιο πρωθυπουργός

Εξαιτίας του συναγερμού ανεστάλησαν πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ σε καταφύγιο βρίσκονται ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας. Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης στο κτίριο του κοινοβουλίου του Βίλνιους, με ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω του συστήματος ενδοεπικοινωνίας εν μέσω της αναφερόμενης εισβολής.

«Λόγω του κινδύνου αεροπορικής επίθεσης, ζητούμε από όλα τα άτομα που βρίσκονται στο κτίριο να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο», ανέφερε η ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω του συστήματος ενδοεπικοινωνίας του κοινοβουλίου.

Σημειώνεται ότι είναι το δεύτερο περιστατικό για το οποίο σημαίνει συναγερμός. Την Τρίτη, ένα μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε ένα drone που υποπτεύεται ότι ήταν ουκρανικό πάνω από την Εσθονία, σύμφωνα με την βαλτική χώρα, το τελευταίο σε μια σειρά παραβιάσεων του εναερίου χώρου στην περιοχή εν μέσω συχνών ουκρανικών επιθέσεων κατά της γειτονικής Ρωσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βορίζια - Αμάρι: Καταγγελίες για εκβιασμούς, εμπρησμούς και παράνομες επιδοτήσεις με 40 θύματα

ΡΑΣ: Καθίσματα τρένων χωρίς πιστοποιήσεις πυραντοχής και κράτος χωρίς σχέδιο διαχείρισης θυμάτων

Τραμπ για Ιράν: "Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα" - Τεχεράνη: "Θα καταρρίψουμε και άλλα F-35"