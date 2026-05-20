Αντελίνα Βαρθακούρη: "Έγινα ξανθιά για την επιτυχία, μπούρδες, απέτυχα"

H Aντελίνα Βαρθακούρη βρέθηκε καλεσμένη στο AnesΤea The Podcast και αναφέρθηκε στην τηλεόραση και την αποχή της από αυτή. Παράλληλα, μίλησε για το ριάλιτι «Globetrotters» στο οποίο συμμετείχε με τον σύζυγό της, μέσα από το οποίο το κοινό παρακολούθησε αρκετές από τις “εκρήξεις” τους.

«Ίσως το πιο ομαλό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου ήταν αυτή η μέρα που είπα πως τα αλλάζω όλα. Ίσως η πιο φυσιολογική φάση της ζωής μου ήταν η μέρα που είπα: ξεκινάω το ταξίδι να με βρω. Τώρα τα συνειδητοποιώ, τότε δεν ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη. Όταν κάναμε το «Globetrotters» και πραγματικά η αγκαλιά του κόσμου ήταν μεγάλη, η τηλεόραση το έκανε λίγο γραφικό.

Ο κόσμος που το έκρινε, προσπαθούσε να το βγάλει λίγο γραφικό. “Τι μας έδειξε τώρα αυτή; Βγήκε με τον άνδρα της και τσακωνότανε”, “τι είναι αυτό;” Εκεί άρχισα να χάνω την ισορροπία μου και να λέω: “τι συμβαίνει ακριβώς;” Τελικά μου έκανε καλό ή κακό στην εικόνα μου; Άρχισα να μην είμαι σίγουρη και δεν τη χάρηκα την επιτυχία μου», είπε η Αντελίνα Βαρθακούρη.

«Είχα στοχοποιηθεί από μία Αντελίνα που ο κόσμος της τηλεόρασης την έβλεπε να τσακώνεται με τον άνδρα της στο «Globetrotters» πρόσθεσε

«Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Σημασία έχει εσύ τι κάνεις… Περπάτησα κι εγώ σε έναν δρόμο… να γίνω ξανθιά γιατί αυτό θα πετύχει και θα το παίξω λίγο έτσι γιατί αυτό πουλάει. Μπούρδες. Απέτυχα. Αυτή είναι η αλήθεια.

Γιατί όταν είσαι γνήσιος δεν χάνεις ποτέ. Αυτό το κομμάτι έλειψε από την Αντελίνα, από τον εαυτό μου προσωπικά εκείνα τα χρόνια. Δεν ήμουν εγώ. Προσπαθούσα να μπω στα παπούτσια μιας επιτυχίας. Ότι αυτό κάνει επιτυχία, τίποτα δεν έκανε», παραδέχτηκε

