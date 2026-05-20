ΠΑΓΝΗ: Εκτός ορίων ασφαλείας η Ψυχιατρική, λένε οι εργαζόμενοι

Σε οριακή κατάσταση λειτουργεί η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, που κάνει λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, έλλειψη κλινών και συνθήκες που, όπως αναφέρει, θέτουν σε κίνδυνο ασθενείς και προσωπικό.

Όπως καταγγέλλεται, σε πρόσφατη εφημερία υπήρχαν μόλις ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός νοσηλευτή ανά βάρδια, ενώ η κλινική επιβαρύνθηκε με ράντζα λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών. Παράλληλα, αναφέρεται ότι στις 18/5 δεν υπήρχε κενή κλίνη σε καμία δημόσια ψυχιατρική δομή στην Κρήτη.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση επιβαρύνει σημαντικά το προσωπικό, οδηγώντας σε εξουθένωση, ενώ αποδίδουν την εικόνα αυτή στην έλλειψη δομών ψυχικής υγείας και στη χρόνια υποστελέχωση του συστήματος.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για αυξημένη προσέλευση περιστατικών και ανεπαρκείς υποδομές, με την κλινική να λειτουργεί – όπως τονίζεται – πέρα από τα όρια ασφάλειας.

Το Σωματείο ζητά άμεση ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό, δημιουργία νέων δομών ψυχικής υγείας και λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής Αγίου Νικολάου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ασφαλείς συνθήκες νοσηλείας και εργασίας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες της ασφυκτικής κατάστασης στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ και της μεγάλης υποστελέχωσης. Η εικόνα με τα ράντζα να κατακλύζουν την κλινική, με έναν νοσηλευτή και έναν βοηθό νοσηλευτή σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, καθώς και το γεγονός ότι στις 18/5 δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι για ασθενή σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική σε όλο το νησί, αποδεικνύουν ότι έχει ξεπεραστεί το όριο ασφάλειας για ασθενείς και εργαζομένους — και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα.

Ως Σωματείο Εργαζομένων έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, αναδείξει και καταγγείλει την κατάσταση που επικρατεί στην Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου μας και έχουμε προειδοποιήσει ότι οι εργαζόμενοι ασκούν τα καθήκοντά τους σε ένα περιβάλλον με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, ενώ ταυτόχρονα οδηγούνται σε φυσική, ψυχική και επαγγελματική εξουθένωση.

Το μείγμα είναι εκρηκτικό και η κατάσταση αυτή ισχύει για όλες τις ψυχιατρικές κλινικές. Οι κλίνες νοσηλείας είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες, ενώ η προσέλευση έχει αυξηθεί τόσο λόγω της αύξησης της νοσηρότητας όσο και εξαιτίας της παντελούς έλλειψης κατάλληλων δημόσιων ψυχιατρικών δομών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν σε κάθε εφημερία οφείλονται στην τραγική υποστελέχωση, στις ακατάλληλες υποδομές — καθώς ακόμη παραμένουν στα χαρτιά οι υποσχέσεις για επέκταση του τμήματος οξέων περιστατικών — και στην ασφυκτική υποχρηματοδότηση.

Αποδείχθηκε περίτρανα ότι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση αποσκοπούσε στην ιδιωτικοποίηση της ψυχικής υγείας, αφού οδηγεί στη δραματική υποβάθμιση και συρρίκνωση της δημόσιας ψυχιατρικής περίθαλψης, ενώ ταυτόχρονα ευνοεί την άνθηση του ιδιωτικού τομέα. Την ώρα που δεν υπάρχουν χρήματα για την ψυχική υγεία, χιλιάδες ευρώ δίνονται σε ΜΚΟ, στήνοντας «μπίζνες» πάνω στον ψυχικό πόνο.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες τόσο της παρούσας κυβέρνησης και του Υπουργείου, όσο και της 7ης ΥΠΕ και της διοίκησης, για την απαράδεκτη κατάσταση που διαμορφώνεται συνολικά στις δομές ψυχικής υγείας, αλλά και ειδικότερα στη δική μας Ψυχιατρική Κλινική.

Απαιτούμε:

• Ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους μας.

• Ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για τους ψυχικά πάσχοντες.

• Άμεση λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής του Αγίου Νικολάου.

• Άμεση ανάπτυξη του αναγκαίου αριθμού δομών ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο) και στελέχωσή τους με όλο το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή υψηλού επιπέδου, απολύτως δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας — πρόληψης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης — με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές.

