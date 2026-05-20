Παλιές ταυτότητες: Αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάστασή τους αλλιώς... διαβατήριο
clock 10:10 | 20/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία αντικατάστασης των παλαιού τύπου δελτίων ταυτότητας, καθώς από τις 3 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα στις μετακινήσεις εντός της Ε.Ε.

Από την ημερομηνία αυτή, οι παλιές «μπλε» ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα οι πολίτες που δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση νέου δελτίου να χρειάζονται διαβατήριο.

Οι νέες ταυτότητες ενσωματώνουν αναβαθμισμένα στοιχεία ασφαλείας και μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και εκδίδονται με ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα.

Η διαδικασία προϋποθέτει αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη, ενώ η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε επιτόπου στην υπηρεσία είτε μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου που τη διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.

Το κόστος ανέρχεται στα 10,50 ευρώ, με μειωμένο παράβολο στα 5 ευρώ για πολύτεκνους, ενώ οι αρχές συνιστούν έγκαιρη προγραμματισμένη έκδοση, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων αυξάνεται σταδιακά όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία.

