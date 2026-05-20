Ηράκλειο: Το "απίστευτο παραμύθι" για να εξαπατήσουν 92χρονη γυναίκα...

Απάτη σε βάρος 92χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο καταγράφηκε χθες, όταν άγνωστος την κάλεσε τηλεφωνικά προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και την έπεισε να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα, με το πρόσχημα ελέγχου για δήθεν διαρροή ρεύματος στο σπίτι της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης υποστήριξε ότι στο σπίτι υπάρχει επικίνδυνη «ηλεκτρική διαρροή» και πως απαιτείται άμεσα μέτρηση ακτινοβολίας, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος για την υγεία των ενοίκων.

Με το πρόσχημα αυτό, έπεισε τη γυναίκα να τοποθετήσει 200 ευρώ, κοσμήματα και μια παλιά συλλογή χαρτονομισμάτων μέσα σε σακούλα και να την αφήσει κάτω από τραπέζι μέσα στο σπίτι της, ενώ της ζήτησε να απομακρυνθεί στο μπαλκόνι, ώστε δήθεν «τεχνικός» που θα προσέλθει να πραγματοποιήσει τη μέτρηση.

Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες, ωστόσο λίγο αργότερα διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, καθώς ο "υπάλληλος" που ήρθε, άρπαξε την σακούλα και τράπηκε σε φυγή.

