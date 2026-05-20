Σχοινάς για Βορίζια: Να είναι το τελευταίο επεισόδιο στο πάρτι - Οι επιτήδειοι δεν θα πάρουν ευρώ

Σαφές μήνυμα για ριζική αναμόρφωση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, αναφερόμενος στις υποθέσεις παρατυπιών και στην υπόθεση που σχετίζεται με εγκληματική ομάδα στην Κρήτη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι «πάνω από τον αγροτικό τομέα έχει μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο», κάνοντας λόγο για διαχρονικές αδυναμίες και στρεβλώσεις στο σύστημα επιδοτήσεων, το οποίο – όπως είπε – «ήταν σαθρό και πρέπει να ξαναφτιαχτεί».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προχωρά η μετάβαση του μηχανισμού πληρωμών στην ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο συμφωνημένων δεσμεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο ένα πιο διαφανές και αξιόπιστο σύστημα.

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενεργοποιηθεί για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος, σημειώνοντας ότι οι πραγματικοί δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τις ενισχύσεις τους.

«Οι επιτήδειοι δεν θα πάρουν ευρώ», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η πλήρης εξυγίανση του συστήματος και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας των πληρωμών προς τους αγρότες.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Γενική συνέλευση κτηνοτρόφων για νέα ΚΑΠ και οικολογικά προγράμματα

Ηράκλειο: Το "απίστευτο παραμύθι" για να εξαπατήσουν 92χρονη γυναίκα...

Βενιζέλειο: Εκφράζει ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στην Παιδιατρική Κλινική