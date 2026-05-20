Σε Ηράκλειο και Λασίθι ο Στέφανος Κασσελάκης - Το πρόγραμμά του

Τριήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 ο πρόεδρος των "Δημοκρατών - Προοδευτικού Κέντρου" Στέφανος Κασσελάκης, με την περιοδεία του να επικεντρώνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου και σε σειρά επαφών με τοπικούς φορείς και πολίτες.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο νησί, ο κ. Κασσελάκης αναμένεται να επισκεφθεί περιοχές όπως το Ηράκλειο, τη Βιάννο, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και το Αρκαλοχώρι, θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής του παρέμβασης ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, τον πρωτογενή τομέα, τη δημόσια υγεία, τις υποδομές, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς και την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων περιοχών.

Σήμερα στις 12:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» στο Ηράκλειο, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις του για τις πολιτικές εξελίξεις και τα ζητήματα της περιφέρειας.

Απόψε στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα «Δικαιοσύνη και Πολιτικές Εξελίξεις» σε χώρο εστίασης στο Ηράκλειο, με στόχο την επικοινωνία των πολιτικών θέσεων του κόμματος με τους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κρήτη, ο πρόεδρος του κόμματος θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων, καθώς και επαφές με αγροτικούς και παραγωγικούς συλλόγους, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα λειψυδρίας και πρωτογενούς παραγωγής.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε περιοχές ιστορικής μνήμης, συναντήσεις με εργαζόμενους στον χώρο της δημόσιας υγείας και ανοιχτές συζητήσεις με πολίτες και επαγγελματίες, στο πλαίσιο μιας περιοδείας που – όπως σημειώνεται – στοχεύει στην άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Αντιδρούν για τις καταθέσεις των κτηνοτρόφων στην Αστυνομία

Κρήτη - κτηματολόγιο: «Ανάσα» για αγροτεμάχια που εμφανίζονται δημόσια – Τι αλλάζει η νέα τροπολογία

Μεταναστευτικό: Συνάντηση Καλοκαιρινού - Γαβαλά για το ακίνητο της ΕΑΣΗ στις Μαλάδες