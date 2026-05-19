Ισπανία: Υπό δικαστική έρευνα ο πρώην πρωθυπουργός Λουίς Θαπατέρο

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας και άλλοτε ηγέτης του Σοσιαλιστικού κόμματος (PSOE), Χοσέ Λουίς Θαπατέρο, κλήθηκε να καταθέσει στο Ανώτατο Δικαστήριο ως ύποπτος για φερόμενες εγκληματικές ενέργειες.

Ο πολιτικός που κυβέρνησε τη χώρα από το 2004 έως το 2011, ερευνάται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άσκηση αθέμιτης επιρροής, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραποίηση εγγράφων στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra. Έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 2 Ιουνίου.

Η υπόθεση αφορά την αμφιλεγόμενη κρατική διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra Líneas Aéreas κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Στην εταιρεία που έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής και πολλών ερευνών για πιθανές παρατυπίες στη χρήση δημόσιων πόρων, χορηγήθηκε το 2021 ποσό ύψους 53 εκατομμυρίων ευρ.

Οι έρευνες που διεξάγονται τους τελευταίους μήνες από το σώμα Οικονομικού και Φορολογικού Εγκλήματος (UDEF) της Εθνικής Αστυνομίας υποδεικνύουν την πιθανή εμπλοκή του Θαπατέρο στην είσπραξη παράτυπων προμηθειών και στη διαχείριση κεφαλαίων παράνομης προέλευσης, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην έρευνα, όπως ανέφεραν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η UDEF ξεκίνησε την Τρίτη νέα επιχείρηση, η οποία, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Είναι η πρώτη φορά που ερευνάται πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας για υπόθεση διαφθοράς.

Την κλήτευση έστειλε ο δικαστής José Luis Calama, επικεφαλής του υπ' αριθμόν 4 παραρτήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου, αν και η υπόθεση ανάγεται στην πρώτη έρευνα για την Plus Ultra που ξεκίνησε στο παράρτημα υπ' αριθμόν 15 της Μαδρίτης.

Το Λαϊκό Κόμμα απαιτεί εξηγήσεις

Το Λαϊκό Κόμμα ζήτησε επειγόντως εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο γενικός γραμματέας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Miguel Tellado, ανέφερε: "Δεν μιλάμε μόνο για τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και για τον κύριο σύμβουλο του Σάντσεθ. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει τώρα εξηγήσεις".

Η είδηση έρχεται εν μέσω πολιτικής θύελλας για τον επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης, ο οποίος αντιμετωπίζει ήδη πολλά σκάνδαλα διαφθοράς. Μεταξύ αυτών είναι η λεγόμενη υπόθεση Koldo, μια δικαστική έρευνα για φερόμενες παρατυπίες στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία αφορά πρώην αξιωματούχους που συνδέονται με το υπουργείο Μεταφορών.

Σε αυτό προστίθεται και η υπόθεση που αφορά το στενότερο περιβάλλον του πρωθυπουργού, με την έρευνα που ξεκίνησε για τη σύζυγό του, Begoña Gómez, για τις επαγγελματικές της δραστηριότητες και πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Και οι δύο υποθέσεις έχουν εντείνει την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες και έχουν τροφοδοτήσει την κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία απαιτεί εξηγήσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια.

