Μητρόπολη Κυδωνίας: Παύθηκαν Πρωτοσύγκελος και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος – Ποιος αναλαμβάνει

Σε έναν ριζικό και αιφνιδιαστικό διοικητικό «ανασχηματισμό» προχώρησε ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος

, παύοντας από τα καθήκοντά τους τον Πρωτοσύγκελο και τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο.

Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις, οι οποίες αποτυπώνονται ήδη στην επίσημη ιστοσελίδα της Μητρόπολης, δεν αφορούν αποδοχή οικειοθελών παραιτήσεων, αλλά απευθείας αποφάσεις παύσης

από την πλευρά του νέου Ποιμενάρχη. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη εσωτερική παρέμβαση του κ. Τίτου από τα τέλη Μαρτίου, όταν και ανέλαβε επίσημα το τιμόνι της τοπικής Εκκλησίας.

Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης του Πρωτοσυγκέλου

Ο Μητροπολίτης κ. Τίτος αποφάσισε να διακόψει τη θητεία του μέχρι σήμερα Πρωτοσυγκέλου, Αρχιμανδρίτη Νικηφόρου Εικοσιδέκα

. Ο π. Νικηφόρος αποτελούσε επί σειρά ετών το «δεξί χέρι» και στενό συνεργάτη του μακαριστού Μητροπολίτη κυρού Δαμασκηνού.

Η απόφαση αυτή δεν εξέπληξε όσους γνωρίζουν καλά τις ισορροπίες στην τοπική Εκκλησία. Μάλιστα, ο Μητροπολίτης επέλεξε να διατηρήσει τη θέση του Πρωτοσυγκέλου κενή

μέχρι νεοτέρας, δείχνοντας ότι θέλει να μελετήσει προσεκτικά την επόμενη κίνησή του για τη νευραλγική αυτή θέση.

Μη αναμενόμενη αλλαγή στον Αρχιερατικό Επίτροπο

Παράλληλα, ο κ. Τίτος έπαυσε από τα καθήκοντά του τον μέχρι σήμερα Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Περάκη

. Η αντικατάσταση του π. Γεωργίου χαρακτηρίζεται από εκκλησιαστικούς κύκλους ως μάλλον απρόσμενη, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο ιδιαίτερα δραστήριο, αναγνωρίσιμο και αγαπητό στην κοινωνία των Χανίων.

Ο νέος άνθρωπος-κλειδί στη Μητρόπολη

Η θέση του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου καλύφθηκε άμεσα. Ο Μητροπολίτης επέλεξε να τοποθετήσει στη θέση αυτή τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Κωνσταντίνο Θωμαδάκη

, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά. Ο π. Κωνσταντίνος αναλαμβάνει πλέον το δύσκολο έργο του συντονισμού των ενοριών και της διοικητικής υποστήριξης της Μητρόπολης σε αυτή τη νέα εποχή.

Οι σαρωτικές αυτές αλλαγές δείχνουν ξεκάθαρα την πρόθεση του Μητροπολίτη κ. Τίτου να χαράξει τη δική του, αυτόνομη πορεία στη διοίκηση των Χανίων, ανανεώνοντας πρόσωπα σε θέσεις-κλειδιά.

