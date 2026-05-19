ΑΑΔΕ: Αυτόματα τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Αυτόματα θα επιβάλλει η ΑΑΔΕ τα πρόστιμα στους φορολογούμενους που καθυστερούν να υποβάλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων. Τα ποσά των προστίμων θα βεβαιώνονται άμεσα από το σύστημα της ΑΑΔΕ και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους, μόλις ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων. Σήμερα, τα πρόστιμα βεβαιώνονται με σημαντική καθυστέρηση ανάλογα με την περίπτωση.

Το μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ που προβλέπει την «Αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμου κατά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, νομικών προσώπων και φορολογικής δήλωσης Ε1». Τα αυτόματα πρόστιμα θα καταλογίζονται στις εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, κατά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, δήλωσης μετάταξης καθώς και δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, μόλις ο φορολογούμενος οριστικοποιήσει και υποβάλει μια εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ. κάνοντας κλικ στην ένδειξη «Υποβολή», μαζί με τυχόν επιπλέον φόρο που θα προκύπτει από την εκκαθάριση της εκπρόθεσμης δήλωσης, θα βεβαιώνεται αυτόματα και το αυτοτελές πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης.

Τα πρόστιμα

Με τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή, αλλάζει το πλαίσιο επιβολής προστίμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, με σημαντικές ελαφρύνσεις σε αρκετές περιπτώσεις και σαφέστερη κατηγοριοποίηση των παραβάσεων.

Ειδικότερα, για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ που είναι πιστωτικές ή μηδενικές, το πρόστιμο ορίζεται πλέον στα 100 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν ο υπόχρεος τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Παράλληλα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων, εφόσον η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Απαλλαγή από πρόστιμο προβλέπεται επίσης για εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, όταν το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων – όπως ΦΜΥ, φόρος επιχειρηματικής δραστηριότητας, φόρος μερισμάτων ή εργολάβων – εφόσον το οφειλόμενο ποσό είναι έως 100 ευρώ, με εξαίρεση τις δηλώσεις που αφορούν τυχερά παίγνια.

Χωρίς πρόστιμο θα υποβάλλονται πλέον και εκπρόθεσμες δηλώσεις έμμεσων φόρων, τελών και ειδικών φορολογιών – όπως το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων ή τα τέλη συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας – υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος που προκύπτει δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Εξαιρούνται οι δηλώσεις ΦΠΑ και ΦΜΑ.

Επιπλέον, δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκων ή για δηλώσεις εισοδήματος γονέων που αφορούν εισοδήματα ανήλικων τέκνων.

Αντίθετα, για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή ή οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή στοιχείων, προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά παράβαση.

Στα 100 ευρώ παραμένει και το πρόστιμο για εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). Μάλιστα, εφόσον υποβληθούν δηλώσεις για περισσότερα έτη με τις ίδιες μεταβολές, επιβάλλεται μόνο ένα πρόστιμο.

Για σοβαρότερες παραβάσεις, όπου από τη δήλωση προκύπτει φόρος προς καταβολή, τα πρόστιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο υπόχρεος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο 250 ευρώ ανά παράβαση για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Το ίδιο καθεστώς εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων παρακράτησης φόρου ή δηλώσεων ΦΠΑ από τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

