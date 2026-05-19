Μαρινάκης για Τσίπρα και Καρυστιανού: «Όπου ακούς πολλούς αντισυστηματικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σχολίασε ότι τα κόμματα που σχετίζονται με τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού δεν αποτελούν το βασικό κριτήριο για το αν θα έχει ή όχι στήριξη η κυβέρνηση από την κοινωνία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «παίζουμε σε άλλο γήπεδο».

Για τα νέα κόμματα όπως αυτό του Αλ. Τσίπρα και της Μ. Καρυστιανού, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι «βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο, να μοιράζουν ο ένας περισσότερα λεφτά από τον άλλο και υπογράμμισε ότι «όταν βγάλουν τα προγράμματά τους που θα είναι κοστολογημένα από το Γενικό λογιστήριο του Κράτους βάση νόμου, εκεί θα κάνουμε ταμείο».

«Μέχρι τότε, λέω ότι όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου» σχολίασε ο ίδιος.

Για τον Τσίπρα πρόσθεσε ότι «η ελληνική κοινωνία του έδωσε με δημοκρατικές διαδικασίες το τιμόνι της χώρας και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία και έκανε τα αντίθετα από αυτά που είχε υποσχεθεί».

«Έβαλε περίπου 30 ίσως και παραπάνω νέους φόρους ή αύξησε φόρους, αποφυλάκισε το βαρύ έγκλημα ,μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης και συνέτεινε και εκείνος ώστε να συνεχίσουν να φεύγουν με αποτέλεσμα να φτάσουν τις 700.000 οι Έλληνες στο εξωτερικό» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας, σε ένα περιβάλλον τόσων πολέμων και κρίσεων η οποία έχει και έναν χρόνο μπροστά της να παραδώσει και άλλα έργα και να αποδείξει ότι είναι αποτελεσματική, που έχει διπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις και τον τρόπο ανάγνωσης τους, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «σίγουρα πρέπει αν διανύσομε μεγάλη απόσταση».

Αναφερόμενος στο συνέδριο της ΝΔ και στις επικείμενες εκλογές, ο Π. Μαρινάκης τόνισε ότι «υπάρχει ουσιώδης και ποιοτική διαφορά του 2026, και εν προκειμένω το 2027 που θα είναι η εκλογική χρονιά όπως φαίνεται, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που εμφανίστηκαν πολλά, όπως τιτλοφορήθηκαν, αντισυστημικά κόμματα, ότι κυβέρνησαν τα αντισυστημικά κόμματα ή τα προσωποπαγή κόμματα. Είδαμε και το 2012 και το 2015 όπου ένα πρόσωπο έκανε ένα κόμμα. Δεν έλυσαν κανένα κόμμα. Αντιθέτως διογκώσαν τα προβλήματα».

«Θεωρώ ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει αυτούς που μας βλέπουν και την ελληνική κοινωνία είναι το πώς ο καθένας από εμάς θα δώσει απαντήσεις στα προβλήματά τους» σημείωσε ο Π. Μαρινάκης και τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός έκανε κάτι καινοτόμο για τη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Πήρε μαζί του στο συνέδριο του 2026 το πρόγραμμα του 2023. Συνήθως οι πολιτικοί αρχηγοί, ειδικά όσοι εξελέγησαν από τους πολίτες τα κράδαιναν τα προγράμματα προεκλογικά λέγαν “αυτό είναι το πρόγραμμά μας, με αυτό θα κυβερνήσουμε” και σε 6 μήνες έναν χρόνο τα έβαζαν κάτω από το φάκελο και έλεγαν ότι άλλαξαν οι συνθήκες».

«Εμείς πρώτων θα αξιολογηθούμε από τους πολίτες για τη συνέπεια εφαρμογής του προγράμματος που μας ψήφισαν, πόσο τις εκατό είμαστε συνεπείς σε αυτό και δεύτερον για το πρόγραμμα που θα βγάλουμε για την επόμενη τετραετία» σημείωσε ο Π. Μαρινάκης κα πρόσθεσε:

«Το πρόγραμμα θα είναι κοστολογημένο. Νομίζω ότι ο Κυρ Μητσοτάκης και αυτή η παράταξη έχουν δώσει πολλά δείγματα αξιοπιστίας ότι αυτά που θα πούμε είναι και στις προθέσεις μας να τα κάνουμε».

