ΤΡΙ.19 Μαΐ 2026 13:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Η Πολεμική Αεροπορία κοντά στους πολίτες (εικόνες)
προσομοιωτές
clock 13:35 | 19/05/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Στο Ηράκλειο βρίσκεται αυτές τις ημέρες η δράση του προγράμματος «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η οποία φιλοξενείται στην Αίθουσα Τύπου του Παγκρητίου Σταδίου από την Τρίτη 19 έως και την Πέμπτη 21 Μαΐου, με ώρες λειτουργίας 09:00 έως 15:00.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας της Πολεμικής Αεροπορίας και δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά και νέους να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας, τη σύγχρονη αεροπορική τεχνολογία, αλλά και τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ενώ υπάρχει και η δυνατότητα δοκιμής των προσομοιωτών.

προσομοιωτές

Μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις και ενημερωτικό υλικό, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον ρόλο της Πολεμικής Αεροπορίας, τις αποστολές της, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της αεροπορίας.

προσομοιωτές

Αντίστοιχη δράση είχε πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα και στη Σητεία, στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, με στόχο να φτάσει η ενημέρωση και η επαφή με το κοινό σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της Κρήτης.

προσομοιωτές

Η δράση στο Ηράκλειο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών, που επιθυμούν να γνωρίσουν πιο κοντά το έργο και τις δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Τροχαίο με 23χρονο στο Τσαλικάκι

Τραγωδία με 36χρονο στο Περιστέρι: Παρασύρθηκε από ΙΧ και σκοτώθηκε

Κρήτη: Σκηνικό φόβου πίσω από το κύκλωμα επιδοτήσεων – Τι αποκαλύπτει η έρευνα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Παγκρητιο Σταδιο Πολεμική Αεροπορία Ένοπλες Δυνάμεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis