Ηράκλειο: Η Πολεμική Αεροπορία κοντά στους πολίτες (εικόνες)

Στο Ηράκλειο βρίσκεται αυτές τις ημέρες η δράση του προγράμματος «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η οποία φιλοξενείται στην Αίθουσα Τύπου του Παγκρητίου Σταδίου από την Τρίτη 19 έως και την Πέμπτη 21 Μαΐου, με ώρες λειτουργίας 09:00 έως 15:00.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας της Πολεμικής Αεροπορίας και δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά και νέους να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας, τη σύγχρονη αεροπορική τεχνολογία, αλλά και τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ενώ υπάρχει και η δυνατότητα δοκιμής των προσομοιωτών.

Μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις και ενημερωτικό υλικό, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον ρόλο της Πολεμικής Αεροπορίας, τις αποστολές της, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της αεροπορίας.

Αντίστοιχη δράση είχε πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα και στη Σητεία, στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, με στόχο να φτάσει η ενημέρωση και η επαφή με το κοινό σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της Κρήτης.

Η δράση στο Ηράκλειο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών, που επιθυμούν να γνωρίσουν πιο κοντά το έργο και τις δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας.

