Βοστώνη: Άνδρας παγιδεύτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε -Σκληρές εικόνες

Ένα σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε στη Βοστώνη των ΗΠΑ έρχεται στο φως της δημοσιότητας, μετά την κυκλοφορία βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνει το το τραγικό δυστύχημα που είχε ένας 40χρονος άνδρας και πατέρας δύο παιδιών όταν εγκλωβίστηκε σε κυλιόμενες σκάλες του μετρό.

Ο άνδρας, που αναγνωρίστηκε ως ο Steven McCluskey, κατέβαινε μια κυλιόμενη σκάλα στις 27 Φεβρουαρίου όταν έπεσε και ένα «ρούχο πιάστηκε στην κυλιόμενη σκάλα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αρχή Μεταφορών του Κόλπου της Μασαχουσέτης (MBTA).

Πιο σοκαριστικό ίσως και από το ίδιο το περιστατικό, η αδιαφορία των περαστικών που περνούσαν από δίπλα του.

Στο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να έχει παρασυρθεί από τις κυλιόμενες σκάλες και να μην μπορεί να κουνηθεί, ενώ ενδεχομένως να είναι ήδη αναίσθητος, την ώρα που κόσμος περνά από δίπλα του με άλλους να περνούν απλά αδιάφοροι, χωρίς να τον κοιτάζουν καν, ενώ άλλοι κοντοστέκονται από πάνω του, χωρίς ωστόσο να απλώνουν μια χείρα βοηθείας.

Η MBTA χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομερό ατύχημα», προσθέτοντας ότι ένας από τους υπαλλήλους της σταμάτησε την κυλιόμενη σκάλα, έπειτα από 22 λεπτά, και ειδοποίησε για βοήθεια. Τα ρούχα του McCluskey παγιδεύτηκαν κάτω από το ασανσέρ και έκοψαν την αναπνευστική οδό στο λαιμό του.

Όταν οι πρώτοι διασώστες έφτασαν για να παράσχουν βοήθεια, δεν βρήκαν σφυγμό και χρειάστηκαν άλλα 30 λεπτά για να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όπου και πέθανε τον Μάρτιο, δέκα ημέρες αργότερα, ανέφερε η MBTA.

Η οικογένεια του άνδρα συνεχίζει να ψάχνει απαντήσεις για τον θάνατο του Steven.

«Πού ήταν η ασφάλεια;» ρώτησε η μητέρα του άνδρα. «Πού ήταν οι κόκκινες ράμπες που υποτίθεται ότι πρέπει να βρίσκονται σε όλους τους ορόφους από την ώρα που ανοίγει μέχρι την ώρα που κλείνει; Πώς, σε έναν πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό, κανείς δεν σταματά, κανείς δεν τον βλέπει;».

Δείτε βίντεο - Σκληρές εικόνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Σκηνικό φόβου πίσω από το κύκλωμα επιδοτήσεων – Τι αποκαλύπτει η έρευνα

Μακελειό σε τζαμί: Δύο έφηβοι σκότωσαν τρία άτομα και μετά αυτοκτόνησαν

Έκλεψε τις εντυπώσεις ο διερμηνέας του BBC με το Ferto στον τελικό της Eurovision