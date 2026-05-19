Super League 2: Ο «χάρτης» του νέου πρωταθλήματος των 16 ομάδων

Η φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε σε Super League , με το τοπίο για το νέο πρωτάθλημα να αρχίζει πλέον να ξεκαθαρίζει.

Ηρακλής και Καλαμάτα πανηγύρισαν την επιστροφή τους στη Super League, ενώ αντίθετα αρκετές ιστορικές ομάδες γνώρισαν τον υποβιβασμό, σε μια χρονιά με μεγάλες ανατροπές και έντονο ανταγωνισμό.

Από τη νέα αγωνιστική περίοδο, η Super League 2 αλλάζει μορφή και θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο 16 ομάδων, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο και τη δυσκολία του πρωταθλήματος.

Μέχρι στιγμής, στον νέο «χάρτη» της κατηγορίας βρίσκονται οι:

ΠΑΟΚ Β



Νίκη Βόλου



Αναγέννηση Καρδίτσας



Νέστος Χρυσούπολης



Πανιώνιος



Μαρκό



Ολυμπιακός Β



Ελλάς Σύρου



Καλλιθέα



ΑΕΛ



Πανσερραϊκός



Αστέρας Τρίπολης Β’



Πανθρακικός



Απόλλων Καλαμαριάς



Τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες δύο ομάδες που θα συμπληρώσουν το νέο πρωτάθλημα (τις θέσεις διεκδικουν Πύργος, Άρης Πετρούπολης και Ζάκυνθος) , μέσα από τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στα μπαράζ ανόδου της Γ’ Εθνικής.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η νέα Super League 2 προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητική, με ιστορικά ονόματα, δυνατές έδρες και υψηλές φιλοδοξίες για άνοδο.