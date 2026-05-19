Ηράκλειο: Ασφαλτοστρώσεις στο κέντρο και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εργασίες ασφαλτόστρωσης ξεκινούν την Τετάρτη 20 Μαΐου σε δρόμους στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Μαΐου σε τμήμα της οδού Γιαμαλάκη, από τη συμβολή με την οδό 1878 έως τη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, καθώς και στην οδό 1878, από τη διασταύρωση με τη Γιαμαλάκη μέχρι τον κυκλικό κόμβο της οδού Σκορδυλών, μπροστά από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες φρεζαρίσματος και νέας ασφαλτόστρωσης, με στόχο τη βελτίωση της βατότητας και της καθημερινής κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στο ρεύμα καθόδου της οδού Γιαμαλάκη, από την οδό Καλοκαιρινού προς τη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, θα διεξάγεται κανονικά. Αντίθετα, στο ρεύμα ανόδου, από τη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου προς την Καλοκαιρινού, θα ισχύσει διακοπή κυκλοφορίας.

