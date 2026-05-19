ΤΡΙ.19 Μαΐ 2026 13:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Ασφαλτοστρώσεις στο κέντρο και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ασφαλτόστρωση
clock 13:37 | 19/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Εργασίες ασφαλτόστρωσης ξεκινούν την Τετάρτη 20 Μαΐου σε δρόμους στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Μαΐου σε τμήμα της οδού Γιαμαλάκη, από τη συμβολή με την οδό 1878 έως τη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, καθώς και στην οδό 1878, από τη διασταύρωση με τη Γιαμαλάκη μέχρι τον κυκλικό κόμβο της οδού Σκορδυλών, μπροστά από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες φρεζαρίσματος και νέας ασφαλτόστρωσης, με στόχο τη βελτίωση της βατότητας και της καθημερινής κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στο ρεύμα καθόδου της οδού Γιαμαλάκη, από την οδό Καλοκαιρινού προς τη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, θα διεξάγεται κανονικά. Αντίθετα, στο ρεύμα ανόδου, από τη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου προς την Καλοκαιρινού, θα ισχύσει διακοπή κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Καθημερινός εφιάλτης η μετακίνηση στο κέντρο με αυτοκίνητο

Κρήτη: Χρονιά - ρεκόρ για τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών - Πούλησαν σε "χρυσές" τιμές

Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για τον Μανόλη που εξαφανίστηκε...

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ασφαλτόστρωση Δημος Ηρακλειου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis