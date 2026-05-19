Σαμαράς: Βολές κατά της κυβέρνηση για την απόσυρση Patriot από την Κάρπαθο -«Ας ξυπνήσουμε επιτέλους»

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς αναφορικά με την απόφαση απόσυρσης οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, το Διδυμότειχο και την Κύπρο, με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Σε δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς υπογραμμίζει ότι η 19η Μαΐου είναι «χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας», τονίζοντας πως «η Ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος» και πως «η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού».

Και προσθέτει: «Γι' αυτό και προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο» και ζητά να συγκληθεί έκτακτη σύγκλιση κορυφής της ΕΕ για τις τουρκικές απειλές.

Η δήλωση

Η 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος.

Και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού.

Γι αυτό και προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα!

Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους!

