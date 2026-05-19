Κρήτη: "Φωτιά" στις τσέπες των οδηγών οι τιμές των καυσίμων - Έφτασε τα 2,25 η αμόλυβδη

Δυσοίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων με την τιμή της αμόλυβδης να έχει εδραιωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο βάζοντας φωτιά στις τσέπες των Κρητικών.

Μάλιστα σε κάποιες περιοχές έφτασε η αμόλυβδη τα 2,25 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης εάν δεν υπήρχε η επιδότηση των 16 λεπτών το λίτρο, που θα συνεχιστεί , θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές των προϊόντων.

Με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να μην εκτονώνεται και το βαρέλι στις διεθνείς αγορές να διαπραγματεύεται σταθερά σε πάνω από 110 δολάρια υπάρχουν φόβοι ότι θα έχουμε νέες αυξήσεις.

Η μέση τιμή πώλησης σε τοπικό επίπεδο κυμαίνεται:

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αμόλυβδη 2,164 Πετρέλαιο κίνησης 1,863

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αμόλυβδη 2,162 Πετρέλαιο κίνησης 1,867

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Αμόλυβδη 2,164 Πετρέλαιο κίνησης 1,854

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αμόλυβδη 2,151 Πετρέλαιο κίνησης 1,847

Αυτές είναι οι μέσες τιμές οι οποίες όμως διαφέρουν ελαφρά από πρατήριο σε πρατήριο δηλ κάποιος μπορεί να βρει την αμόλυβδη από 2,16 έως 2,25 ευρώ το λίτρο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο πετρέλαιο.

Με βάση τα στοιχεία οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τη λιανική αγορά. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο και σήμερα πωλείται προς 2,16 ευρώ το λίτρο.

