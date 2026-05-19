ΤΡΙ.19 Μαΐ 2026 13:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ανθρώπους
ισπανία αστυνομία
clock 10:22 | 19/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη ελ Εχίδο στη νότια Ισπανία, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα El Pais, προσθέτοντας ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.



Σύμφωνα με πηγές, οι πρώτες αναφορές για το περιστατικό καταγράφηκαν περίπου στις 23:15 χθες το βράδυ.



Μετά το επεισόδιο, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Πολιτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένων μελών της Ομάδας Ταχείας Δράσης, ενώ ιατρικές ομάδες βρίσκονται επίσης στο σημείο.



Σημειώνεται πως ανάμεσα στους τραυματίες φέρεται να είναι και δύο ανήλικοι.



«Οι δύο νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σκηνικό φόβου πίσω από το κύκλωμα επιδοτήσεων – Τι αποκαλύπτει η έρευνα

Βραζιλία: Μαθητής έφτιαξε μηχανή που καθαρίζει νερό με ηλιακή ενέργεια και κόστος μόλις 170 ευρώ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ισπανία Πυροβολισμοί Δολοφονία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis