ΤΡΙ.19 Μαΐ 2026 10:19
Καταρρίφθηκαν ουκρανικά drones με στόχο τη Μόσχα
clock 08:39 | 19/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν κατεύθυνση τη Μόσχα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, μέσω Telegram.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο όπου έπεσαν τα drones.

Ζαπορίζια: Κλιμακούμενη ανησυχία για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού

Η Rosatom εκφράζει έντονη ανησυχία για την κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, ο οποίος τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, κάνοντας λόγο για «σημείο χωρίς επιστροφή» εξαιτίας των συνεχόμενων ουκρανικών επιθέσεων. Ο επικεφαλής της εταιρείας, Αλεξέι Λιχάτσεφ, σημείωσε ότι στις εγκαταστάσεις παραμένουν περίπου 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου και ότι η ομαλή λειτουργία του σταθμού είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της θερμικής ισορροπίας του υλικού.

Από τη ρωσική πλευρά αναφέρεται ότι η πρόσφατη επίθεση με drone δεν είχε συνέπειες σε επίπεδο ζημιών ή τραυματισμών και πως ο σταθμός εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά. Υπενθυμίζεται επίσης ότι στις 30 Ιουλίου είχε σημειωθεί περιστατικό με φθορές σε εργαστήριο μεταφορών, το οποίο είχε παρουσιαστεί σε εκπροσώπους του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Ο σταθμός Ζαπορίζια πέρασε στον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων στις αρχές της εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Έκτοτε, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για ενέργειες που απειλούν την πυρηνική ασφάλεια, ενώ η Rosatom προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος δεν περιορίζεται μόνο στην Ουκρανία αλλά ενδέχεται να επηρεάσει ευρύτερα την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης.

Drone Ουκρανία Ρωσια
