Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για τον Μανόλη που εξαφανίστηκε...

Κορυφώνεται η αγωνία για τον εντοπισμό του 51χρονου Εμμανουήλ Βλάχου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από τις 14 Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, ενώ συγγενείς και φίλοι ζουν δραματικές ώρες, καθώς ο άνδρας δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής εδώ και ημέρες.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στην Αστυνομία από στενό συγγενικό του πρόσωπο, με τις αρχές να συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία, εξετάζοντας κάθε πιθανό ενδεχόμενο για την τύχη του.

Την ίδια ώρα, εκδόθηκε Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής για την κινητοποίηση των πολιτών, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Εμμανουήλ Βλάχος είναι 50 ετών, έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, με καστανά μάτια και ατημέλητα γένια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλούζα σκούρου χρώματος, μαύρη φόρμα και αθλητικά παπούτσια ανοιχτού μπλε χρώματος.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές ή με τη Γραμμή Ζωής.

