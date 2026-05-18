Αντιπροσωπεία Φινλανδών Αγιογράφων επισκέφτηκε τη Μητρόπολη Ρεθύμνης

Αντιπροσωπεία Αγιογράφων, Ορθοδόξων και Λουθηρανών, από την ανατολική Φινλανδία, υπό την ηγεσία του Ιερολογιωτάτου και Ελλογιμωτάτου κ. Ρίστο Άϊκονεν, Ομοτίμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Ανατολικής Φινλανδίας και Διακόνου της υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο Αυτονόμου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Φινλανδίας, επισκέφθηκαν την Κρήτη και την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Την αντιπροσωπεία δέχθηκε, στο Επισκοπείο, το απόγευμα του Σαββάτου, 16ης Μαΐου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο οποίος ξενάγησε στο Επισκοπείο τους επισκέπτες και τους μίλησε για την Ορθόδοξη Αγιογραφία και τη μεγάλη παράδοση της Μεγαλονήσου Κρήτης και στην ιερή αυτή τέχνη.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος προσέφερε στους επισκέπτες την έκδοση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης με τίτλο «Χριστιανικά Μνημεία της Κρήτης» στα αγγλικά και ευχήθηκε πάντοτε να ασκούν την ιερή αυτή τέχνη ως δώρημα του Θεού.

Ο Ιερολ. Διάκονος κ. Ρίστο Άϊκονεν ευχαρίστησε θερμά για την υποδοχή και τη φιλοξενία και προσέφερε στο Σεβασμιώτατο αναμνηστικά δώρα από τη Φινλανδία.

Το πρωί της Κυριακής, 17ης Μαΐου 2026, οι επισκέπτες από τη Φινλανδία παρέστησαν στη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Μισιρίων, όπου, μετά τη Θεία Λειτουργία, έτυχαν φιλοξενίας από πλευράς της Ενορίας, σύμφωνα με τα κρητικά θέσμια.

Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Προδόμου, ο οποίος απουσίαζε στο Ηράκλειο για την Εορτή της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, καλωσόρισε και χαιρέτισε με θερμούς λόγους τους Φινλανδούς επισκέπτες ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Ρωμανός Αναστασιάδης, ενώ αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα ανάμεσα στον Προϊστάμενο της Ενορίας, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Φλουρή, και τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Ιερολ. Διάκονο κ. Ρίστο Άϊκονεν.

