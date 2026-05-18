Ο "ελληνικός σταυρός" στα φανάρια - Τι σημαίνει και τι πρέπει να κάνεις

Ένα ασυνήθιστο φωτεινό σήμα που χρησιμοποιείται σε δρόμους της Γαλλίας όπως είναι αυτοί στο Παρίσι, επιχειρεί να κάνει πιο ασφαλείς τις αριστερές στροφές στις διασταυρώσεις, αν και με την πρώτη ματιά μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους οδηγούς.



Πρόκειται για έναν κόκκινο φωτεινό σταυρό, ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε ορισμένες διασταυρώσεις, κυρίως στο Παρίσι, ως συμπληρωματική ένδειξη στους κλασικούς φωτεινούς σηματοδότες.

Σε αντίθεση με ό,τι θα υπέθετε κανείς, ο κόκκινος σταυρός δεν σημαίνει «στοπ». Αντιθέτως, όταν είναι αναμμένος ενημερώνει τον οδηγό που θέλει να στρίψει αριστερά ότι η απέναντι κυκλοφορία έχει κόκκινο φανάρι και επομένως μπορεί να ολοκληρώσει με ασφάλεια τη στροφή του.

Όταν ο σταυρός είναι σβηστός, αυτό σημαίνει ότι τα οχήματα από το αντίθετο ρεύμα κινούνται κανονικά, άρα ο οδηγός οφείλει να παραχωρήσει προτεραιότητα πριν στρίψει.

Το συγκεκριμένο σύστημα εφαρμόζεται για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και τη μείωση των ατυχημάτων σε επιβαρυμένες διασταυρώσεις, ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο.

Ωστόσο, επειδή το κόκκινο χρώμα έχει συνδεθεί παραδοσιακά με την υποχρεωτική στάση, αρκετοί οδηγοί χρειάζονται χρόνο προσαρμογής ώστε να εξοικειωθούν με τη νέα αυτή σήμανση.

