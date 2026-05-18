Μαστροκώστα: Στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση
clock 19:00 | 18/05/2026
newsroom ekriti.gr

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται η Γωγώ Μαστροκώστα και η κατάσταση της υγείας της είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Σύμφωνα με το TLIFE, από την προηγούμενη Κυριακή, η Γωγώ Μαστροκώστα δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός έγινε πριν από αρκετούς μήνες. Δίπλα της σε όλη αυτή τη δύσκολη μάχη με την υγεία της βρίσκονται διαρκώς ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους, Βικτώρια.

Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα, με την αγωνία να κορυφώνεται τα επόμενα 24ωρα.

