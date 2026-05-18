ΝΟΔΕ Ηρακλείου: Δυναμική παρουσία στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Η ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωση της, εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της για τη δυναμική και ουσιαστική παρουσία της αποστολής του Ηρακλείου στο Συνέδριο του Κόμματος, με τη συμμετοχή των συνέδρων μας, του Προέδρου της ΝΟΔΕ, πολλών παρατηρητών, καθώς και των νεοεκλεγέντων μελών της για τη νέα Πολιτική Επιτροπή, που όλοι μαζί μετέφεραν τον παλμό, την ενότητα και τη στήριξη των Νεοδημοκρατών του Νομού προς τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρόεδρό μας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το Συνέδριο αποτέλεσε μια ισχυρή αφετηρία πολιτικής συσπείρωσης και ανανέωσης, με ξεκάθαρο μήνυμα ευθύνης, δράσης και συνέχισης της μεγάλης προσπάθειας για την Ελλάδα του 2030.

Η ΝΟΔΕ Ηρακλείου συγχαίρει θερμά τα μέλη Γιάννη Χατζηνικολάου, Νεκταρία Μανίκα- Γιαννουλάκη καθώς και την 1η επιλαχούσα Μάνια Οικονομάκη, που εξελέγησαν στη νέα Πολιτική Επιτροπή της παράταξης και δεσμεύεται να συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα τον αγώνα για μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία, δίπλα στους πολίτες και στις ανάγκες της κοινωνίας.

Με ενότητα, συνέπεια και πίστη στις αρχές και τις αξίες της μεγάλης μας παράταξης, συνεχίζουμε μπροστά. Και ας κρατήσουμε τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεσμευόμενοι να τα κάνουμε πράξη: «Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρετε τη “φωτιά” και την ενέργεια αυτού του συνεδρίου. Γίνετε η φωνή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας».

