Κρήτη: Χρονιά - ρεκόρ για τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών - Πούλησαν σε "χρυσές" τιμές

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας, που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, χαρακτηρίζεται από τιμές ρεκόρ παραγωγού, μετά από πολλά χρόνια.

Το γεγονός αποδίδεται στη μειωμένη παραγωγή, απόρροια των καιρικών συνθηκών και κυρίως στην κακή ποιότητα του νερού με το οποίο αρδεύονται οι καλλιέργειες.

Οπως είπε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη, ο ΓΓ του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας Μιχάλης Βιαννιτάκης, τους τελευταίους δύο μήνες, η ντομάτα έφτασε και τα 3 ευρώ τιμή παραγωγού, με μία μέση τιμή πάνω από 2 ευρώ το κιλό.

Η ποικιλία "βελανίδι" έσπασε ρεκόρ, με τιμή παραγωγού έως και 7 ευρώ το κιλό, ενώ η πιπεριά Φλωρίνης ακόμα και σήμερα έχει τιμές 2,20 έως 2,30 ευρώ το κιλό.

Ο κ. Βιαννιτάκης τόνισε ότι το γεγονός ότι ο παραγωγός αμοίβεται καλύτερα, ταυτόχρονα σημαίνει ότι ο καταναλωτης αγοράζει πολύ ακριβότερα. τα τρόφιμα που θέλει να βάλει στο καθημερινό του τραπέζι, κάτι που κοινωνικά δεν είναι ούτε σωστό, ούτε καλό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κακή ποιότητα νερού άρδευσης στην περιοχή της Ιεράπετρας, επιρρίπτοντας ευθύνες στην Πολτεία και κάνοντας λόγο για "ανευθυνότητα".

(ο ΓΓ του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας κ. Μιχάλης Βιαννιτάκης)

"Η περιοχή μας διαθέτει πηγές με εξαιρετικής ποιότητας νερό από τις βροχές, με χαμηλή αγωγιμότητα άρα νερό πραγματικά οφέλιμο για τα φυτά, το οποίο όμως καταλήγει στη θάλασσα. Αντιθέτως εμείς αρδεύουμε νερό από πηγές με υφάλμυρο νερό υψηλής αγωγιμότητας, που είναι ό,τι χειρότερο για τα φυτά και την τελική ποιότητα του προϊόντος", ανέφερε.

Ερωτηθείς για το αν στην περιοχή οι παραγωγοί είναι ικανοποιημένοι ο κ. Βιαννιτάκης είπε, ότι όλοι έχουν μεγάλο άγχος για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, καθώς από τη μια οι γεωπολιτικές εξελίξεις και από την άλλη η έλλειψη κεντρικής στρατηγικής από πλευράς Πολιτείας, δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας και κανένας παραγωγός δεν γνωρίζει αν τα χρήματα που θα επενδύσει, θα αποδώσουν.

