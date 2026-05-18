Δανάη Μπάρκα: "Δεν έχω βρει νυφικό, είμαι πολύ χαλαρή"

Η Δανάη Μπάρκα μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τον γάμο της και αποκάλυψε ότι δεν έχει βρει ακόμα το νυφικό που θα φορέσει.

«Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε. Δεν έχω βρει νυφικό, κοίταξε, γενικά είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Αυτό έλεγα και χθες, μου έλεγαν οι φίλες μου, έχουμε πιο πολύ άγχος εμείς από σένα. Όλα μια χαρά, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε, και μας αγαπάνε, και νομίζω το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι είναι αυτό», είπε η ηθοποιός.

«Δεν μπορώ να σου πω που θα γίνει ο γάμος. Μπερδεύονται τα πράγματα, αλλά όπου και να γίνει, ωραία θα είναι. Θα γίνει και πάρτι, θα έρθουν τόσοι άνθρωποι και θα τους αφήσω έτσι; Να μην χορέψουμε λίγο; Να μην τα διασκεδάσουμε; Δεν μπορώ να απαντήσω πώς καλώ τους φίλους μου, αλλά χαίρομαι, γιατί έχω πολύ καλούς φίλους και δεν λένε τίποτα».

