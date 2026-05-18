Ηράκλειο: Ελεύθεροι με όρους οι νεαροί που "έσπρωχναν" πλαστά 200ευρα στην αγορά

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, οι πέντε νεαροί ημεδαποί –ανάμεσά τους και τρεις ανήλικοι– οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στο Ηράκλειο, κατηγορούμενοι για τη συγκρότηση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ.

Η υπόθεση, η οποία προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική αγορά, εξιχνιάστηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και της Άμεσης Δράσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι νεαροί είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία: επισκέπτονταν κυρίως περίπτερα, μίνι μάρκετ και πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου πραγματοποιούσαν αγορές αντικειμένων πολύ μικρής αξίας. Στη συνέχεια, πλήρωναν με τα πλαστά χαρτονομίσματα υψηλής ονομαστικής αξίας, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη από τα γνήσια χαρτονομίσματα που εισέπρατταν ως ρέστα.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις δράσης του κυκλώματος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, εκ των οποίων οι 10 ήταν τετελεσμένες και οι 4 παρέμειναν στο στάδιο της απόπειρας .

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε όταν έγιναν αντιληπτοί σε βενζινάδικο στην Αμμουδάρα. Στην κατοχή τους, καθώς και σε έρευνες που ακολούθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστά χαρτονομίσματα, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.

Σημειώνεται ότι, πέρα από τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι πέντε νεαροί για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων και σύσταση εγκληματικής ομάδας, οι αρχές προχώρησαν και στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των γονέων των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, με την επιβολή αυστηρών όρων που αφορούν την εμφάνισή τους στο αστυνομικό τμήμα και τη διοικητική τους επίβλεψη.

