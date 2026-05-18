ΔΕΥ.18 Μαΐ 2026 16:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα -Χωρίς τέλος οι αυξήσεις των τιμών
ανατιμησεις
clock 16:18 | 18/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αντιμέτωπη με νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να έρθουν οι πολίτες της χώρας μας καθώς οι τιμές στα καύσιμα και σε βασικά τρόφιμα συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα και οδηγούν σε περαιτέρω ακρίβεια.

Συνεχίζονται οι πιέσεις στα καύσιμα

  • (Μέση πανελλαδική τιμή) Βενζίνη: 2,097 €/λτ
  • Ντίζελ κίνησης: 1,816 €/λτ

Πόσο ακριβότερα πληρώνουμε για να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ

Από 27/2 – σήμερα (60 λίτρα)

  • Βενζίνη: 105€ – 126€ (+21€) (1,751€/λτ)
  • Ντίζελ: 94€ – 109€ (+15€) (1,565€/λτ)

Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις και στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Οι διαταραχές και η αύξηση στο κόστος ενέργειας πλήττουν άμεσα τη γεωργική αλυσίδα και την παραγωγή λιπασμάτων, πυροδοτώντας νέες πιέσεις στα είδη διατροφής.

Οι καταναλωτές, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 18/5 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα τα ψώνια τους στα σούπερ μάρκετ, καθώς οι αυξήσεις στα μεταφορικά και το ρεύμα απορροφώνται σταδιακά από τους κατασκευαστές και τους εμπόρους.

  • Μπισκότα Από 2,03€ -> 2,19€ (+7,88%)
  • Μπισκότα Από 3,50€ -> 3,82€ (+9,14%)
  • Ανθότυρο Από 7,55€ -> 8,53€ (+12,98%)
  • Γαλοπούλα καπνιστή Από 9,50€ -> 10,44€ (+9,89%)
  • Τυρί σε φέτες Από 3,85€ -> 4,28€ (+11,17%)
  • Καφές φίλτρου Από 11,76€ -> 12,73€ (+8,25%)
  • Σαλάμι Από 12,60€ -> 14,60€ (+15,87%)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Αγωνία για 51χρονο που έχει εξαφανιστεί από τις 14 Μαϊου

Ηράκλειο: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ - Συλλήψεις για εκβιασμούς με φόντο επιδοτήσεις

Ρευστό το πολιτικό σκηνικό - Τα νέα κόμματα ανακατεύουν την τράπουλα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Καύσιμα Τρόφιμα ανατιμήσεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis