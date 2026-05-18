Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα -Χωρίς τέλος οι αυξήσεις των τιμών

Αντιμέτωπη με νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να έρθουν οι πολίτες της χώρας μας καθώς οι τιμές στα καύσιμα και σε βασικά τρόφιμα συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα και οδηγούν σε περαιτέρω ακρίβεια.

Συνεχίζονται οι πιέσεις στα καύσιμα

(Μέση πανελλαδική τιμή) Βενζίνη: 2,097 €/λτ

Ντίζελ κίνησης: 1,816 €/λτ

Πόσο ακριβότερα πληρώνουμε για να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ

Από 27/2 – σήμερα (60 λίτρα)

Βενζίνη: 105€ – 126€ (+21€) (1,751€/λτ)

Ντίζελ: 94€ – 109€ (+15€) (1,565€/λτ)

Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις και στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Οι διαταραχές και η αύξηση στο κόστος ενέργειας πλήττουν άμεσα τη γεωργική αλυσίδα και την παραγωγή λιπασμάτων, πυροδοτώντας νέες πιέσεις στα είδη διατροφής.

Οι καταναλωτές, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 18/5 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα τα ψώνια τους στα σούπερ μάρκετ, καθώς οι αυξήσεις στα μεταφορικά και το ρεύμα απορροφώνται σταδιακά από τους κατασκευαστές και τους εμπόρους.

Μπισκότα Από 2,03€ -> 2,19€ (+7,88%)

Μπισκότα Από 3,50€ -> 3,82€ (+9,14%)

Ανθότυρο Από 7,55€ -> 8,53€ (+12,98%)

Γαλοπούλα καπνιστή Από 9,50€ -> 10,44€ (+9,89%)

Τυρί σε φέτες Από 3,85€ -> 4,28€ (+11,17%)

Καφές φίλτρου Από 11,76€ -> 12,73€ (+8,25%)

Σαλάμι Από 12,60€ -> 14,60€ (+15,87%)

