Άγιος Έρωτας: Η αποκάλυψη της σχέσης της Χλόης και του Νικόλαου πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις

Τι θα δούμε απόψε στον Άγιο Έρωτα;

Ο Πέτρος, μαθαίνοντας πως ο Κυριάκος δεν είναι παιδί του, βυθίζεται όλο και περισσότερο στην οργή και την απόγνωση. Την ίδια στιγμή, η Ελένη επιστρέφει στη Στέρνα με τον νέο της μνηστήρα, όμως η Χλόη υποψιάζεται πως πίσω από αυτή τη σχέση κρύβεται κάτι άλλο. Η Κική, υπό την απειλή του Παύλου, αναγκάζεται να ζητήσει από τον Νικηφόρο να φύγει από το σπίτι του Παύλου, και δείχνει απρόθυμη να τον ακολουθήσει. Την ίδια ώρα η Θάλεια αναζητά τρόπο να τη σώσει, προτείνοντας στον Ηλία να μιλήσει στη Σοφία και να τη φέρει πίσω. Ο Νικόλαος, συντετριμμένος από την απώλεια του πατέρα του και την απομάκρυνσή του από την Εκκλησία, βρίσκει προσωρινά παρηγοριά κοντά στα παιδιά και τη Χλόη. Όταν όμως μένει μόνος, κρατά στα χέρια του το όπλο που συνδέεται με τον θάνατο του Λεωνίδα… και δείχνει έτοιμος να πάρει τον δρόμο της εκδίκησης.

