Καρυστιανού: Συγκεντρώνει υπογραφές για το κόμμα - Αναβλήθηκε η κατάθεσή τους στον Άρειο Πάγο

Τις απαραίτητες υπογραφές για την ίδρυση του κόμματός της συγκέντρωνε χτες η Μαρία Καρυστιανού και το επιτελείο της.

Περίπου 80 υποστηρικτές και στελέχη του μηχανισμού της πέρασαν από το δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι και συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού της φορέα.

Αναβλήθηκε η καταθεση των υπογραφών στον Άρειο Πάγο

«Σήμερα μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο θα το καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί την καλή και τη σωστή ιστορία» δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο αναβάλλεται, προκειμένου να συγκεντρωθεί μεγαλύτερος αριθμός υπογραφών.

Οι παρόντες και το όνομα

Πέραν της Μαρίας Γρατσία που φιλοξένησε την διαδικασία, στο γραφείο βρέθηκαν ο επιχειρηματίας Στράτος Σιουρδάκης, που προεδρεύει της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός.

Τα επίσημα «αποκαλυπτήρια» του κόμματός της θα γίνουν στο Θέατρο Ολύμπιον στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη την προσεχή Πέμπτη. Πληροφορίες αναφέρουν πως το όνομα του σχήματος θα περιέχει τη λέξη «Ελπίδα».

