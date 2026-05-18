ΔΕΥ.18 Μαΐ 2026 14:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δήμος Ηρακλείου: Πρόσληψη 150 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας
απορριμματοφόρο
clock 12:09 | 18/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, 150 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου.

Πρόκειται για 50 θέσεις Συνοδών Απορριμματοφόρων, 10 θέσεις οδηγών Δ.Ε. και 100 θέσεις προσωπικού καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων ξεκίνησε την Κυριακή 17/05/2026 και ολοκληρώνεται στις 26/05/2026.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, Ν. Ηρακλείου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Βλαχάκη Νίκης (τηλ. επικοινωνίας: 2813409427) και Αθανασάκη Ευγενίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2813409162).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα σχετικά έντυπα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.heraklion.gr/press/competition.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Έρευνα για κακοποίηση ανήλικου με αυτισμό – Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και εγκλεισμό

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 20χρονη από τροχαίο και ανήλικος με συμπτώματα μέθης

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κίνα: Νεκροί, καταρρεύσεις κτιρίων και χιλιάδες εκτοπισμένοι (βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δημος Ηρακλειου Καθαριότητα Προσλήψεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis