Ρουβάς για Eurovision: "Δεν μ’ αρέσει που υπάρχουν επιτροπές, θέλω να ψηφίζει ο κόσμος μόνο"
clock 10:00 | 18/05/2026
newsroom ekriti.gr

Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και ανέφερε ότι δεν ξέρει αν ήταν άδικη η 10η θέση για τον Akyla, υπογραμμίζοντας ότι δεν του αρέσει πολύ ψηφίζουν και επιτροπές.

«Δεν ξέρω αν ήταν δίκαιο για τον Akyla. Δεν υπάρχει. Τι σημαίνει «δίκαιο» σε αυτά τα πράγματα; Εμένα, να σας πω την αλήθεια; Να σας πω κάτι που δεν μ’ αρέσει; Δεν μ’ αρέσει που υπάρχουν επιτροπές. Εγώ θέλω να ψηφίζει ο κόσμος μόνο», ξεκαθάρισε ο Σάκης Ρουβάς.

"Η Eurovision έχει αλλάξει πολύ. Δεν έχει; Δεν το βλέπετε; Δείτε τι γινόταν το ’04 και τι γίνεται τώρα", συμπλήρωσε.

